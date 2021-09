02.09.2021 | 21:08

AББA пусна парчета от новия си албум след 40 г. мълчание (видео)

Шведите са продали 385 милиона копия албуми

Шведските поп икони AББА обявиха, че пускат нов албум на 5 ноември, както и че ще представят шоу с участието на цифрови аватари, съобщи АФП. Концертите са представени като революционни. В продължение на 5 седмици всеки от групата е бил заснет от 160 камери, за да може да се изработят аватарите. За шоуто се изгражда специална „арена“, на която по време на спектакъла ще свири група от 10 души. Това е първата съвместна изява на квартета, след като се разделиха преди 40 г.

Бьорн Улвеус и Бени Андершон от групата заявиха чрез видео презентация в Лондон, че „направихме нов албум с ABBA“. В Ютюб бяха разпространени и две парчета от новия албум „Voyage“. I Still Have Faith In You и Don’t shut me down.