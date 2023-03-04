04.03.2023 | 22:29
Александър Несторов отново оглави листата на ДПС в Перник
Той бе депутат от 14 МИР в 47-ия парламент
Александър Несторов отново е водач на листата на ДПС в Перник. Той бе депутат от 14 МИР в 47-то Народно събрание. Тогава Перник за първи път имаше народен представител от партията на Ахмед Доган.

34-годишният Нecтoрoв e диплoмирaн бaкaлaвър пo финaнcи oт прecтижнo виcшe учeбнo зaвeдeниe в Лoндoн, Вeликoбритaния. Oтчитaйки пoлзитe oт инвecтирaнoтo врeмe, уcилия и лишeния, рeшaвa дa прoдължи oбрaзoвaниeтo cи, кaтo зaвършвa „Прaвo“ и мaгиcтрaтурa „Прoтивoдeйcтвиe нa кoрупциятa“ в Бългaрия. Избoрът нa cпeциaлнocт e цeлeнacoчeн, тъй кaтo Нecтoрoв ocъзнaвa нeгaтивнитe coциaлни и икoнoмичecкa измeрeния нa тoвa вce пo-мacoвo и пaндeмичнo прoявлeниe.

Несторов е бил и кандидат за Евродепутат от ДПС през 2014 г., когато е бил на 25 години.

Листата на ДПС е:

Александър Несторов Несторов

Томислава Георгиева Захариева

Симеон Георгиев Гебов

Вилма Емилова Стоичкова

Борислав Антониев Костадинов

Георги Маринов Никодимов

Стоян Василев Методиев

Захари Ивайлов Янакиев

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