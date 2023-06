29.06.2023 | 10:12

Американски военни се появиха на мястото на ракетен удар в Краматорск

На записи, направени малко след експлозията, се чува отчетливо английски език с американски акцент

Кадри от последствията при днешния удар по Краматорск в Украйна, показват американци във военни униформи, които помагат на пострадалите. На записа, публикуван в Туитър, се чува английски език с американски акцент. Чува се и жена, която пита на отчетлив английски „Къде трябва да отида? Мисля, че може би…”.

От записа се вижда още ясно, че е ударен голям военен лагер. Какво точно правят там военните в униформи с флага на САЩ не става ясно.

Възможно е те да са част от обучителния персонал на НАТО, който помага на украинските въоръжени сили, има вариант и да са доброволци. Но присъствието на военни от САЩ, ако се окаже, че са стационирани там, е меко казано притеснително.

More US soldiers in Krematorsk visually confirmed!

-> More English chatter … https://t.co/AQDI1K4WF1 pic.twitter.com/iUvjos7Ifv

Освен мъжа, за който ясно се вижда, че носи каска с американското знаме, на фона на видеото се вижда друг мъж, облечен в кафяво-зелена тениска, на която се вижда логото на 101-ва въздушно-десантна дивизия под шапката на 18-и въздушно-десантен корпус към американските въоръжени сили.

Украинската УНИАН съобщи по-рано, че нанесения в Краматорск ракетен удар е бил насочен към пицария.

Тази информация обаче е трудно да бъде проверена на този етап, тъй като не е ясно каква би могла да е причината руската армия да удря цивилни цели в град, намиращ се в областите, които би следвало да са под техен контрол и в техен интерес.

От държавната УНИАН уточняват още, че сред ранените има чуждестранни граждани без да дадат подробности дали те са военни наемници, или цивилни.