04.08.2021 | 12:28

Бонев: Гроздан – транспортен министър! А уж нямало да има свързани с ГЕРБ?!

Най-после ще седне върху кацата с меда и с черпак в ръката

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