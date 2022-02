07.02.2022 | 10:32

Дъщерята на Стойко Сакалиев болна от рак, около 70 000 евро нужни за лечение

Бившият централен нападател на Нефтохимик, ЦСКА и Черноморец 1919 зове за помощ

Зов за помощ към приятелите си във Фейсбук отправи Стойко Сакалиев. Той сподели, че дъщеря му Любомира е болна от много рядък вид рак – синовиален сарком,

„Преди месец тя претърпя тежка операция, премахнаха и бъбрека и сега предстои лечение, химиотерапия. Сумата, която беше обявена от болницата е ориентировъчна и е около 70 000 евро!“, пише бившият централен нападател на Нефтохимик, ЦСКА, Черноморец 1919 и на националния отбор.

Получих изключително голяма подкрепа от човек, на когото ще бъда благодарен за цял живот, добавя бургазлията.

18-годишната Любомира, която знае четири езика, един от които корейски, е минала през тежка операция, съобщава БЛИЦ.

Всеки един лев е предназначен само и единствено за лечението, уверява любимецът на червените фенове. Ако сумата бъде надхвърлена, ще я пренасоча към друг нуждаещ се и веднага ще уведомя всички, за да набирането на средства да бъде преустановено, добавя той.

Той публикува сметка, по която всеки желаещ може да направи дарение, за да помогне на дъщеря му.

Това е българската сметка:

Stoyko Marinov Sakaliev

IBAN BG59FINV91501017584451

А това е сметката, директно в болницата:

The Royal Marsden NHS Foundation Trust Lloyds TSB Bank plc

67/69 Old Brompton Road, London, SW7 3JXSWIFT: LOYDGB2L

IBAN : GB62LOYD30978601022176 BIC No: LOYDGB21051

Основание : Lyubomira Stoykova Sakalieva 783293

Account No: 01022176

Sort code: 309786