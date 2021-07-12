Доган подреди кабинета на Слави Трифонов

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Панчо Панайотов „стресна“ ДБ: Никакво говорене с този измамник и мръсник Славчо Да ходи на майната си, пише бившият седесар след като Трифонов обяви правителство с премиер Николай Василев

Татяна Дончева потресена от проектокабинета на Слави Трифонов Ива Митева и Слави звънели по нощите на служебните министри