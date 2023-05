Долф Лундгрен: Имам рак, даваха ми 2-3 години

Звездата от „Аквамен 2“ Долф Лундгрен се бори с рак през последните осем години. Легендарният актьор направи това разкритие в поредицата „В дълбокото с Греъм Бенсинджър“.

Идолът разкри за здравословните си проблеми, като каза, че първоначално е бил диагностициран през 2015 г. „След това правех скенери на всеки шест месеца, после ги правих всяка година и в продължение на пет години всичко беше наред“, каза той, цитиран от „Variety“. „През 2020 г. се върнах в Швеция и имах някакво неразположение. Така че си направих ядрено-магнитен резонанс и откриха още няколко тумора в тази област“, продължи Долф Лундгрен.

По време на по-ранната му медицинска оценка са установени шест допълнителни тумора. За съжаление, един от тях е станал твърде голям, за да бъде отстранен по хирургичен път, което е наложило започването на системна терапия. Но през есента на 2021 г., докато Долф Лундгрен е в Лондон, където снима продълженията на филмите „Аквамен“ и „Непобедимите“, са открити още тумори. „Осъзнахме, че е много по-лошо, отколкото си мислехме“, казва звездата на DC. „Лекарят започна да говори за всички тези различни тумори, в белия дроб, стомаха и гръбначния стълб, бъбреците.“

В резултат на това Долф Лундгрен е посъветван да си вземе почивка и да прекарва повече време със семейството си. Когато актьорът попитал за очакваната продължителност на живота си, лекарите му дали отговор „две или три години“. След като потърсил второ мнение от лекар в Лондон, той научил, че ракът на бъбреците му е започнал да мутира по начин, който прилича повече на рак на белия дроб. Затова лекарят променил подхода си към лечението, като го адаптирал към рака така, сякаш е рак на белия дроб.

„Ако бях продължил с другото лечение, щяха да ми останат около три-четири месеца“, казва Долф Лундгрен. Новото лечение започнало да свива туморите му с 20% и 30% през първите три месеца.

„Така че 2022 г. основно наблюдавах как тези лекарства си вършат работата и накрая нещата се свиха с около 90%. Сега сме в процес на отстраняване на останалата болна тъкан“, добави Долф Лундгрен. Актьорът се надява, че сегашното лечение ще задържи рака му в ремисия. Той също така изрази благодарност за всички, които са помогнали по време на емоционално натоварващото изпитание.

Долф Лундгрен е една от най-разпознаваемите екшън звезди в света. Пробивната му роля идва през 1985 г., когато участва в „Роки IV“ като внушителния съветски боксьор Иван Драго. Оттогава той се е снимал в над 50 игрални филма и има множество участия в популярни телевизионни филми. 65-годишният актьор е режисьор и продуцент на няколко проекта, сред които „Защитникът“ и „Руският специалист“.

През годините Долф Лундгрен е работил с известни екшън звезди като Силвестър Сталоун, Стивън Сегал, Арнолд Шварценегер и Жан-Клод Ван Дам. Той е и опитен майстор на бойните изкуства и е удостоен с черен колан трета степен от Световната организация по карате в Токио.

Долф Лундгрен ще се превъплъти в ролята на крал Нерей в „Аквамен и изгубеното кралство“, който излиза по кината на 20 декември. Той ще се превъплъти и в образа на Гънър Дженсън за четвърти път, когато „Непобедимите 4“ излиза по кината на 22 септември. Другите му предстоящи проекти включват документалния филм „I Must Break“ и „Showdown at the Odessa“.