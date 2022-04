15.04.2022 | 19:37

Досиетата Пандора: Мондешки пробвал да преметне НАП през семейна офшорка

Откъде са ти парите? От дядо! Кой му ги даде? Офшорка на братко!

Еманация на одиозния модел в правораздаването и ключов фактор в т.нар. Задкулисие, превзело държавата. Така може да се определи вече легендарната фигура на Момчил Мондешки, доверено лице на Делян Пеевски. Той е адвокат, но не се е явявал по дела в това си качество, а като обвиняем и осъден за обсебване и документна измама. Младен Петков Мондешки – общински съветник от ДПС в Троян и бивш парламентарен сътрудник на депутата Джейхан Ибрямов (отново ДПС) и Петко Минков Мондешки са осветени като горди собственици на офшорни компании в списъка „Пандора“. Двамата са брат и баща на Момчил Петков Мондешки.

Момчил Мондешки стана известен за широката общественост покрай записите „Яневагейт“, в които той обсъждаше със съдийките Владимира Янева и Румяна Ченалова схеми за влияние във властта и изтъкваше близостта си до Пеевски. Но през последните 6 – 7 години е по-лесно да изброим скандалите, в които Мондешки не се е забъркал, отколкото онези, в които е взел участие. От казуса Белведере[2], през #ЯневаГейт[3], несъстоятелността на КТБ[4], опита на фамилията му да си присвои историята и марката на „Елпром“ – Троян[5], та чак до ден днешен в съдружието си с лобиста Антъни Подеста, той „жъне“ успех след успех.

Срещу Мондешки са произнесени две осъдителни присъди. Капитал пише, че едната е тригодишна условна, е от 2006 г., за обсебване в особено големи размери. По-ранната е за документна измама, която му е наложeна след сключено споразумение с прокуратурата през 2005 г., вероятно за срока на излежаното от него време в следствения арест. Очевидци разказват, че докато е задържан, Мондешки става доносник на службите. Той е посочен, като свидетел на държавното обвинение срещу бившия военен Йордан Колев, който е обвинен, но и оправдан за убийството на аптекарката Христомира Атанасова[1]. В края на краищата не става ясно свидетелствал ли е пред съда троянеца или не, но според запознати и днес Мондешки изпитва неистов ужас от Колев.

Фактът, че Мондешки е осъждан и има биография на измамник съвсем не му пречи да се превърне в едни от най-доверените хора на Делян Пеевски, да стане негов „троянски кон“ и ключов посредник за влияние в съда.

В самото начало на 2022 името на Момчил Мондешки отново изплува в скандал. Както разкри разследване на BIRD.BG, на 8 ноември 2021 г. Мондешки учредява дружеството с известния и дори скандален американски лобист Антъни Подеста. Юридическото лице носи името „Подеста и Мондешки“ ООД и е с капитал 1000 лв. Основият предмет на новата фирма са консултантски услуги в областта на бизнеса и управлението[6].

Подеста пътува до България няколко пъти, за да лобира за няколко добре облечени български бизнесмени, които обаче имат меко казано противоречива репутация. За въпросните господа има обективни факти и твърдения, че гравитират в „орбитата“ на Делян Пеевски и/или Христофорос Аманатидис-Таки. Всъщност последните двама към момента се приемат за свързани субекти. През последните 2-3 годни от третия (последен за сега) мандат на ГЕРБ все повече източници от ъндърграунда твърдят, че Аманатидис обслужва активно интересите на Пеевски.

Причината за тази лобистка активност е, че добре облечените бизнесмени, потенциални клиенти на Подеста и Мондешки, вкупом са заплашени от санкции по Глобалния закон „Магнитски“. Очевидно Мондешки трябва да представлява интересите на Пеевски и неговия кръг в съдружието с Подеста. Във всички случаи, решението на американския лобист да поеме „обслужването“ на хората около вече санкционирания по „Магнитски“ за значителна корупция Пеевски изглежда крайно смущаващо.

След осветяването на Подеста, като лобист на кръга около Пеевски, главният редактор на BIRD.BG Атанас Чобанов беше информиран от Американското посолство в България, че е мишена на непосредствена заплаха за физическа саморазправа.

През 2014 г. Момчил Мондеши е санкциониран с влязло в сила решение на ВАС заради неплатени данъци към НАП, която му издава ревизионен акт. Тогава той подава една много съмнителна искова молба към СГС. В нея твърди, че през 2006 г. дядо му получил „временна финансова помощ“ от 900 хил. евро от регистрираната на Сейшелите „Ексим Ривейл корпорейшън“. Година по-късно дядото, който явно е има сериозни експертни познания по търговско право е цедирал задължението си към внуците си. На всеки от двамата – Младен и Момчил прехвърлил по братски задължението от по 880 хил. лв. Така братята се повърнали в длъжници на офшорката. Но вместо да се издължат на юридическото лице, двамата изчакали задължението да бъде погасено по давност.

В исковата си молба Мондешки иска съдът да признае, че задължението е погасено по давност. Първоначално искането е за цялата сума, но след като съдия Иванка Моллова изисква той да плати държавна такса от 70 хил. лв., Мондешки скромно намалява иска си от 880 хил. лв. на 180 хил. лв.

Софийският градски съд изпраща исковата молба на „Ексим Ривейл корпорейшън“ за отговор. Прелюбопитен факт е, че офшорката е представлявана от ловешкия адвокат – Матей Матев. Случайно или не, когато счетоводителката на Мондешки – Кристи Маринова става синдик на фалиралата КТБ, адвокат Матев е ангажиран от синдиците на КТБ и води над 25 дела на банката срещу нейни кредитори. Този факт на попречи на Мая Манолова да издигне съпругата му за член на ЦИК от квотата на „Изправи се! Мутри вън“, а коалиционните й партньори проспаха този факт.

Капитал разказва, че Матей Матев и съпругата му се явяват по делото за несъстоятелност на фирмата „Диана-67“ през 2011 г., по което постъпва искане от панамската офшорка „EBOS Trading Limited“ да бъде присъединена като кредитор по договор за 15.7 млн. лв. Въпросното искане не е прието. И тук съществува връзка с Мондешки. Преди да се включи по делото за несъстоятелността, „EBOS Trading Limited“ подава иск в окръжния съд в Ловеч срещу Момчил Мондешки заради това, че фирмата е наела първия етаж от ползвана от него сграда в с. Орешак, срещу която държавен съдебен изпълнител от региона е започнал процедура. Основанието на фирмата е, че във въпросните помещения има нейни документи. Искът е отхвърлен, но документалната следа е останала. И този случай прилича на симулативен процес, чрез която да се спрат действията на съдебния изпълнител срещу имота.

Съдия Моллова се отвежда от делото на Мондешки срещу „Ексим Ривейл корпорейшън. Вероятно това се е случило под натиск. Като арбитър в процеса влиза командированата от Велинград Петя Георгиева. Тя уважава иска на Мондешки, а решението не е обжалвано от офшорката. Адвокатът експресно връчва решението на данъчните като доказателство, че източникът на приходите му е този екзотичен заем от „Ексим Ривейл корпорейшън“ към дядо му.

БРРД обаче разполага с документи, че краен собственик на „Ексим Ривейл корпорейшън“ е Младен Петков Мондешки и той е такъв от 2005 г. Как младият 20 годишен Младен е станал собственик на 900 000 евро е истинска загадка. Опитите ни да се свържем с Младен Мондешки за коментар по телефона не се увенчаха с успех. По същото време брат му е прясно осъден престъпник и неговото положение също не е розово. С огромна степен на вероятност можем да твърдим, че такъв заем никога не е съществувал и, че става дума за нагъл опит да бъдат преметнати данъчните, които са надушили недекларирани доходи на Мондешки.

Цялата тази история всъщност носи всички белези на опит за пране на пари. Неуспешно пране на пари, защото НАП не възприема решението СГС. Върху хипотезата за данъчните престъпления извършени от Момчил Мондешки обаче ще се спрем специално в следващ текст.

И още врътки през семейни офшорки…

„Ексим Ривейл корпорейшън“ не е единствената „семейна“ офшорка, която изскача от кориците на съдебни дела. Такава е и „Кинсела Плаза Лимитид“, която в Досиетата Пандора е посочена, като крайна собственост на Петко Минков Мондешки. При справка в Tърговския регистър става ясно, че офшорката някак си е конституирана като кредитор в производството по несъстоятелността на компанията „София риал естейтс мениджмънт[11]“. За този факт откриваме в „кориците“ на търговско дело 5214 от 2011 г. Производството се точи 4-5 години, сменят се няколко съдии и синдици. Производството по несъстоятелност е открито по искане от 23. 11. 2011 г. на самата компания – длъжник „София риал естейтс мениджмънт“.

След това молба за откриване на производство по несъстоятелност е подадена и от компанията от Британските Вирджински острови „Тодела Лимитед[12]“. За въпросната офшорна компания не откриваме данни в „Пандора“. От Търговския регистър става ясно, че „Тодела Лимитед“ е била собственик на дружеството „Джитрейд“. През 2005 г. дружеството е учредено на адреса на Васил Йорданов Василев[13] в Ловеч. Последният е свързан с фамилията Ганчеви през Ловеч Спорт 96[14]. Като директор на „Тодела Лимитед“ учредителния акт е подписан от Камелия Георгиева Мирчева[15], която също е свързана с Ганчеви. Тя е бивш изпълнителен директор на „Литекс комерс“ АД и член на надзорния съвет на дружеството.

През 2011 г. собствеността на „Джитрейд“ е прехвърлена от „Тодела Лимитед“ на Литекс Комерс[16] а през март 2014 г. дружеството е прекратено и заличено.

В хода на производството по несъстоятелността на „София риал естейтс мениджмънт“ Камелия Георгиева потвърждава пред съда, че с компанията длъжник – „София риал естейтс мениджмънт[17]“ имат сключен консултантски договор за 24 милиона евро. Според нея вземането е било дължимо и изискуемо още на 30 март 2006 г. От своя страна „Юробанк и еф джи България“ АД (Пощенска банка), който е другият голям кредитор логично също се присъединява в производството по несъстоятелността на „София риал естейтс мениджмънт“ с над 7 милиона евро. Парите са отпуснати на дружеството по договор за кредит.

Пред съда за ответника „София риал естейтс мениджмънт“ се явяват двамата съуправители на дружеството, които дават диаметрално противоположни показания. Единият е Милко Талев, другият Николай Леков. Талев е известен с това, че внук на писателя Димитър Талев и че през 2012 г. беше задържан заедно със сина на Гриша Ганчев в „Захарната афера“. Сред задържаните е и директора на „Тодела Лимитед“ Камелия Мирчева[18]. На този етап, след втората инстанция Талев е единственият осъден – с условна присъда[19].

Управителят Милко Талев[20] не оспорва вземането на „Тодела Лимитед“ и твърди, че дружеството е било неплатежоспособно още през март 2006 г. Колегата му Николай Леков[21] пък твърди, че договорът с „Тодела Лимитед“ е недействителен и неплатежоспособността е настъпила заради невъзможността да бъде погасен кредита към Пощенска банка. В тези действия прозира опит да бъдат ограничени или дори елиминирани правата на „Юробанк и еф джи България“, като кредитор. По онова време в Търговския закон все още дава възможност да се обяви несъстоятелност на дружество със задна дата.

Николай Леков разказа пред bird.bg, че той е бил изненадан от действията на Талев и разбрал за консултантския договор с „Тодела Лимитед“ в хода на съдебното производство. По думите му неговият съдружник е направил опит да открадне сграда, която тогава се строяла в столичния квартал Изток. Съдия Мирослава Кацарска обаче не приема тезата на Талев и обявява „София риал естейтс мениджмънт“ за неплатежоспособна от датата, която е посочена от кредитора „Юробанк и еф джи България“. Така започва същинското производство по несъстоятелност.

В хода на съдебната фаза се сменят няколко синдици и съдии. Прието от някой от служебните синдици е и вземане на „Кинсела Плаза Лилмитид“ – офшорката на Петко Минков Мондешки. Няма документална следа как тази компания влиза в производството, но Николай Леков предполага, че „Кинсела Плаза Лилмитид“ е купила вземанията, претендирани от „Тодела Лимитед“. По думите на бизнесмена между Младен Мондешки и Милко Талев имало познанство и появата на старозагорския адвокат не го изненадвала. Пощенска банка възразява срещу приемането на това вземане, претендирано от „Кинсела Плаза Лилмитид“, но явно неуспешно.

Екипът ни разполага с документални свидетелства, че по несъстоятелността на „София риал естейтс мениджмънт“ „Кинсела Плаза Лилмитид“ е представлявана от някой си адвокат А. Станков. Проверка на bird.bg потвърди, че това е правосъдния министър на Симеон Сакскобургготски Антон Станков[22]. Впоследствие същият представлява Момчил Мондешки пред дисциплинарния съд на Висшия адвокатски съвет. Свързаните с Мондешки медии сипят хвалебствия за него[23]. Станков потвърди, че в някакъв момент е представлявал Кинсела Плаза Лилмитид по това дело, но не помнел кой го е упълномощил. Бил влязъл по заместване, като услуга към колега и дори не помнел да е взел хонорар. Запитан дали има яснота за връзка между офшорната компания и фамилията Мондешки, Станков заяви, че е защитавал Момчил Мондешки, но не знаел да има връзка между него и Кинсела Плаза Лимитид. Така или иначе адвокат Станков, в качеството си на представител на кредитор с признати над 50% от вземанията на кредиторите на „София риал естейтс мениджмънт“ иска смяна на синдика.

Съдия Румяна Ченалова удовлетворява желанието на Станков и сменя Александър Георгиев Костадинов[24] с Даниела Сергеева Куцева. Днес името на Костадинов излиза във връзка с аферата КТБ[25], Куцева пък вече само адвокат. Тя подава сигнала, че в качеството й на синдик Владимира Янева й е оказвала натиск в полза на Пеевски в хода на несъстоятелността на КТБ[26]. Куцева коментира, че несъстоятелността на „София риал естейтс мениджмънт “ е била проблемна, после се поправи, че всъщност не е била проблемна, а специфична, защото има кредитор – банка. Александър Костадинов пък разказа, че е бил синдик за няколко месеца, но в дружеството нямало пари.

С последваща молба до съда и отново след произнасяне на съдия Ченалова, „Юробанк и еф джи България“ АД успява да върне, като синдик Александър Георгиев Костадинов, но той излиза от несъстоятелността по свое желание. „Кинсела Плаза Лилмитид“ и „Юробанк и еф джи България“ се борят кой да е синдик, а последния осребрява масата на несъстоятелността. Николай Леков разказа, че вероятно Мондешки е разчитал на връзките си с Янева и Ченалова, но с изваждането им от съдебната система шансовете му да повлияе върху несъстоятелността рязко намалели. Така апетитната сграда в квартал Изток попаднала във владение на банката, която я възложила на тръжна продан успешно.

Петко Мондешки излиза като краен собственик на още три офшорни компании – Glassine Ltd, Gaufferd Management Inc. и Plarny Commerce Inc. За тях екипът ни не открива данни в Tърговския регистър или съдебните архиви за икономическа активност в България.

Българските политици в Досиетата Пандора разкрити до момента са Делян Пеевски и Николай Младенов и Николай Бареков, и Арбен Хавальов. Освен тях в досиетата фигурират едри финансисти, адвокати, лица свързани с многомилионни измамни схеми, но също така и предприемачи с редовен бизнес, без видими политически протекции, които са регистрирали офшорни фирми и са ги обявили пред българските власти.

Разследването разкри и тайните офшорки на собствениците на Първа инвестиционна банка Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, които през годините са получили кредити за над милиард лева от собствената им банка. Офшорните им фирми са използвани и в схеми за рекетиране на бизнеса с краен бенефициер Делян Пеевски.

Разследването Досиетата Пандора съдържа данни от 14 фирми за регистриране и поддръжка на офшорни компании, чиито файлове изтекоха към Международния консорциум на разследващите журналисти ICIJ. За да изследва този масив от близо 12 милиона документа, консорциумът обедини 600 журналисти от цял свят за глобалното разследване наречено Досиетата Пандора. BIRD.BG е българския партньор в това разследване, което е най-голямото координирано сътрудничество на разследващи журналисти до момента.