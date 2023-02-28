Eто кои са водачите на листите на ПП-ДБ

„Продължаваме промяната – Демократична България“ приключиха с подредбата на листите и обявиха окончателно водачите си за вота на втори април. Изборните списъци се очаква да бъдат регистрирани по-късно днес.
Публикуваме вотачите на листите във всички избирателни райони.
01 МИР Благоевград – Андрей Гюров
02 МИР Бургас – Константин Бачийски
03 МИР Варна – Даниел Лорер
04 МИР Велико Търново – Людмила Илиева
05 МИР Видин – Любен Иванов
06 МИР Враца – Деница Симеонова
07 МИР Габрово – Явор Божанков
08 МИР Добрич – Ивайло Мирчев
09 МИР Кърджали – Атанас Атанасов
10 МИР Кюстендил – Георги Стамов
11 МИР Ловеч – Искрен Арабаджиев
12 МИР Монтана – Ванина Вецина
13 МИР Пазарджик – Ивайло Шотев
14 МИР Перник – Бойко Рашков
15 МИР Плевен – Радостин Василев
16 МИР Пловдив град – Никола Минчев
17 МИР Пловдив област – Росен Костурков
18 МИР Разград – Антоанета Цонева
19 МИР Русе – Мартин Димитров
20 МИР Силистра – Стоян Георгиев
21 МИР Сливен – Татяна Султанова-Сивева
22 МИР Смолян – Михал Камбарев
23 МИР София град – Кирил Петков
24 МИР София град – Христо Иванов
25 МИР София град – Христо Петров
26 МИР София област – Александър Симидчиев
27 МИР Стара Загора – Радослав Рибарски
28 МИР Търговище – Илина Мутафчиева
29 МИР Хасково – Асен Василев
30 МИР Шумен – Николай Денков
31 МИР Ямбол – Мирослав Иванов
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