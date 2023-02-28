Eто кои са водачите на листите на ПП-ДБ

виц на деня

Българин в бар в Скопие си поръчва бира. Барманът му я подава и казва:

– Three euros.

Българинът му дава две евро. Барманът повтаря:

– Three euros.

Българинът го гледа неразбиращо. На чист български език барманът му казва:

– Бирата струва три евро.

Българинът се подсмихва, подава му още едно евро и казва:

– Знаех си, че за едно евро ще си спомниш българския език.