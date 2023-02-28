28.02.2023 | 12:44
Eто кои са водачите на листите на ПП-ДБ
Кирил Петков поведе 23-и МИР, Христо Иванов - 24-и, а Ицо Хазарта по традиция е №1 в лидерския 25-и

„Продължаваме промяната – Демократична България“ приключиха с подредбата на листите и обявиха окончателно водачите си за вота на втори април. Изборните списъци се очаква да бъдат регистрирани по-късно днес.

Публикуваме вотачите на листите във всички избирателни райони.

01 МИР Благоевград – Андрей Гюров

02 МИР Бургас – Константин Бачийски

03 МИР Варна – Даниел Лорер

04 МИР Велико Търново – Людмила Илиева

05 МИР Видин – Любен Иванов

06 МИР Враца – Деница Симеонова

07 МИР Габрово – Явор Божанков

08 МИР Добрич – Ивайло Мирчев

09 МИР Кърджали – Атанас Атанасов

10 МИР Кюстендил – Георги Стамов

11 МИР Ловеч – Искрен Арабаджиев

12 МИР Монтана – Ванина Вецина

13 МИР Пазарджик – Ивайло Шотев

14 МИР Перник – Бойко Рашков

15 МИР Плевен – Радостин Василев

16 МИР Пловдив град – Никола Минчев

17 МИР Пловдив област – Росен Костурков

18 МИР Разград – Антоанета Цонева

19 МИР Русе – Мартин Димитров

20 МИР Силистра – Стоян Георгиев

21 МИР Сливен – Татяна Султанова-Сивева

22 МИР Смолян – Михал Камбарев

23 МИР София град – Кирил Петков

24 МИР София град – Христо Иванов

25 МИР София град – Христо Петров

26 МИР София област – Александър Симидчиев

27 МИР Стара Загора – Радослав Рибарски

28 МИР Търговище – Илина Мутафчиева

29 МИР Хасково – Асен Василев

30 МИР Шумен – Николай Денков

31 МИР Ямбол – Мирослав Иванов

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