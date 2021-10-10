10.10.2021 | 11:42

Ето водачите на листи на ГЕРБ за изборите на 14 ноември

Бойко Борисов е в Пловдив-град и в 25 МИР в София, ПКП Караянчева е първа в Кърджали

Изпълнителната комисия на ГЕРБ утвърди водачите на листи за парламентарните избори на 14 ноември 2021 г. До утре, 11 октомври, окончателно ще бъдат утвърдени и целите листи във всичките 31 многомандатни избирателни района. Прилагаме списък на водачите на листи: 1 МИР Благоевград – Росен Желязков 2 МИР Бургас – Любен Дилов 3 МИР Варна – проф. д-р Костадин Ангелов 4 МИР Велико Търново – проф. д-р Костадин Ангелов 5 МИР Видин – Росица Кирова 6 МИР Враца – Петя Аврамова 7 МИР Габрово – Томислав Дончев 8 МИР Добрич – Деница Сачева 9 МИР Кърджали – Цвета Караянчева 10 МИР Кюстендил Христо Терзийски 11 МИР Ловеч – Николай Нанков 12 МИР Монтана – Ирена Димова 13 МИР Пазарджик – Екатерина Захариева 14 МИР Перник – Кирил Ананиев 15 МИР Плевен – Валери Лачовски 16 МИР Пловдив град – Бойко Борисов 17 МИР Пловдив област – Дани Каназирева 18 МИР Разград – Десислава Атанасова 19 МИР Русе – Десислава Атанасова 20 МИР Силистра – Тодор Тодоров 21 МИР Сливен – Десислава Танева 22 МИР Смолян – д-р Красимир Събев 23 МИР София град – Румен Христов 24 МИР София град – Даниел Митов 25 МИР София град – Бойко Борисов 26 МИР София област – Младен Маринов 27 МИР Стара Загора – Красимир Вълчев 28 МИР Търговище – Теменужка Петкова 29 МИР Хасково – Делян Добрев 30 МИР Шумен – Красимир Вълчев 31 МИР Ямбол – Димитър Иванов Share Tweet Share

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