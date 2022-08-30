30.08.2022 | 20:45
Ето водачите на листите на основните политически партии и коалиции
Христо Иванов и Кирил Петков се изправят един срещу друг в София
|Район
|Продължаваме промяната
|ГЕРБ
|БСП
|ДПС
|Благоевград
|Андрей Гюров
|Росен Желязков
|Корнелия Нинова
|Делян Пеевски
|Бургас
|Константин Бачийски
|Жечо Станков
|Петър Кънев
|Севим Али
|Варна
|Даниел Лорер
|Даниел Митов
|Борислав Гуцанов
|Ерджан Ебатин
|Велико Търново
|Йордан Терзийски
|Костадин Ангелов
|Явор Божанков
|Йордан Цонев
|Видин
|Иво Атанасов
|Росица Кирова
|Филип Попов
|Станислав Анастасов
|Враца
|Деница Симеонова
|Петя Аврамова
|Атанас Зафиров
|Цветан Енчев
|Габрово
|Радостин Василев
|Томислав Дончев
|Валери Митов
|Юсеин Вейселов
|Добрич
|Йорданка Костадинова
|Деница Сачева
|Мая Димитрова
|Ертен Анисова
|Кърджали
|Никола Минчев
|Цвета Караянчева
|Георги Михайлов
|Мустафа Карадайь
|Кюстендил
|Георги Стамов
|Христо Терзийски
|Бойко Клечков
|Александър Несторов
|Ловеч
|Искрен Арабаджиев
|Николай Нанков
|Вяра Йорданова
|Станислав Анастасов
|Монтана
|Инна Иванова
|Ирена Димова
|Ирена Анастасова
|Димитър Аврамов
|Пазарджик
|Ивайло Шотев
|Екатерина Захариева
|Драгомир Стойнев
|Делян Пеевски
|Перник
|Бойко Рашков
|Кирил Ананиев
|Александър Симов
|Александър Несторов
|Плевен
|Иван Христанов
|Пламен Тачев
|Румен Гечев
|Марио Рангелов
|Пловдив град
|Никола Минчев
|Бойко Борисов
|Кристиан Вигенин
|Танер Али
|Пловдив област
|Росен Костурков
|Десислава Трифонова
|Веска Ненчева
|Рамадан Аталай
|Разград
|Марин Шишев
|Десислава Атанасова
|Добрин Добрев
|Ахмед Ахмедов
|Русе
|Николай Събев
|Десислава Атанасова
|Иван Иванов
|Ализан Яхова
|Силистра
|Стоян Георгиев
|Ивелин Иванов
|Момчил Неков
|Джевдет Чакъров
|Сливен
|Татяна Султанова-Сивиева
|Десислава Танева
|Деян Дечев
|Хатидже Георгиева
|Смолян
|Михал Камбарев
|Красимир Събев
|Емил Хумчев
|Хайри Садъков
|София 23
|Асен Василев
|Румен Христов
|Христо Проданов
|Едиз Саидов
|София 24
|Кирил Петков
|Тома Биков
|Георги Свиленски
|Ертен Анисова
|София 25
|Христо Петров
|Бойко Борисов
|Корнелия Нинова
|Хасан Адемов
|София област
|Александър Дунчев
|Младен Маринов
|Иван Ченчев
|Цветан Енчев
|Стара Загора
|Радослав Рибарски
|Красимир Вълчев
|Георги Гьоков
|Халил Лeтифов
|Търговище
|Даниел Лорер
|Теменужка Петкова
|Светослав Стефанов
|Джейхан Ибрямов
|Хасково
|Асен Василев
|Делян Добрев
|Смиляна Нитова – Кръстева
|Сезгин Мехмед
|Шумен
|Николай Денков
|Красимир Вълчев
|Иван Иванов
|Мустафа Карадайь
|Ямбол
|Мирослав Иванов
|Димитър Иванов
|Кристиан Вигенин
|Петър Чобанов
|Район
|Демократична България
|Има такъв народ
|Възраждане
|Благоевград
|Иван Димитров
|Станислав Балабанов
|Цончо Ганев
|Бургас
|Ивайло Мирчев
|Ивайло Вълчев
|Цончо Ганев
|Варна
|Атанас Атанасов
|Тошко Йорданов
|Костадин Костадинов
|Велико Търново
|Людмила Илиева
|Андрей Чорбанов
|Станислав Стоянов
|Видин
|Любен Иванов
|Драгомир Петров
|Валери Сираков
|Враца
|Владислава Лакова
|Андрей Чорбанов
|Ивайло Папов
|Габрово
|Ивелин Стоянов
|Деляна Иванова
|Даниел Петров
|Добрич
|Албена Симеонова
|Драгомир Петров
|Константина Спасова
|Кърджали
|Радослав Милев
|Юлия Чортленева
|Георги Георгиев
|Кюстендил
|Николай Табаков
|Снежанка Траянска
|Димчо Димчев
|Ловеч
|Божидар Божанов
|Димитър Гърдев
|Николай Дренчев
|Монтана
|Борислав Сандов
|Пламен Абровски
|Петър Петров
|Пазарджик
|Антоанета Цонева
|Станислав Балабанов
|Стоян Таслаков
|Перник
|Бисер Механджийски
|Петя Димитрова
|Димо Дренчев
|Плевен
|Стоян Михалев
|Любомир Каримански
|Ивелин Първанов
|Пловдив град
|Христо Иванов
|Гроздан Караджов
|Ангел Георгиев
|Пловдив област
|Йордан Иванов
|Тошко Йорданов
|Стоян Таслаков
|Разград
|Ивайло Мирчев
|Мария Господинова
|Веселин Вешев
|Русе
|Надежда Йорданова
|Ива Митева
|Златан Златанов
|Силистра
|Надежда Бобчева
|Павела Митова
|Маргарита Генчева
|Сливен
|Николай Сиджимов
|Златомира Карагеоргиева-Мострова
|Климент Шопов
|Смолян
|Зарко Маринов
|Александър Вълчев
|Ангел Георгиев
|София 23
|Надежда Йорданова
|Ива Митева
|Николай Дренчев
|София 24
|Христо Иванов
|Любомир Каримански
|Петър Петров
|София 25
|Владислав Панев
|Пламен Данаилов
|Костадин Костадинов
|София област
|Антоанета Цонева
|Андрей Михайлов
|Александър Арангелов
|Стара Загора
|Атанас Славов
|Ивайло Вълчев
|Искра Михайлова
|Търговище
|Илина Мутафчиева
|Александър Вълчев
|Юлиян Губатов
|Хасково
|Катя Панева
|Гроздан Караджов
|Георги Георгиев
|Шумен
|Александър Симидчиев
|Андрей Михайлов
|Николай Костадинов
|Ямбол
|Веселин Калановски
|Златомира Карагеоргиева- Мострова
|Никола Димитров
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