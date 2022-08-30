30.08.2022 | 20:45
Ето водачите на листите на основните политически партии и коалиции
Христо Иванов и Кирил Петков се изправят един срещу друг в София
Район Продължаваме промяната ГЕРБ БСП ДПС
Благоевград Андрей Гюров Росен Желязков Корнелия Нинова Делян Пеевски
Бургас Константин Бачийски Жечо Станков Петър Кънев Севим Али
Варна Даниел Лорер Даниел Митов Борислав Гуцанов Ерджан Ебатин
Велико Търново Йордан Терзийски Костадин Ангелов Явор Божанков Йордан Цонев
Видин Иво Атанасов Росица Кирова Филип Попов Станислав Анастасов
Враца Деница Симеонова Петя Аврамова Атанас Зафиров Цветан Енчев
Габрово Радостин Василев Томислав Дончев Валери Митов Юсеин Вейселов
Добрич Йорданка Костадинова Деница Сачева Мая Димитрова Ертен Анисова
Кърджали Никола Минчев Цвета Караянчева Георги Михайлов Мустафа Карадайь
Кюстендил Георги Стамов Христо Терзийски Бойко Клечков Александър Несторов
Ловеч Искрен Арабаджиев Николай Нанков Вяра Йорданова Станислав Анастасов
Монтана Инна Иванова Ирена Димова Ирена Анастасова Димитър Аврамов
Пазарджик Ивайло Шотев Екатерина Захариева Драгомир Стойнев Делян Пеевски
Перник Бойко Рашков Кирил Ананиев Александър Симов Александър Несторов
Плевен Иван Христанов Пламен Тачев Румен Гечев Марио Рангелов
Пловдив град Никола Минчев Бойко Борисов Кристиан Вигенин Танер Али
Пловдив област Росен Костурков Десислава Трифонова Веска Ненчева Рамадан Аталай
Разград Марин Шишев Десислава Атанасова Добрин Добрев Ахмед Ахмедов
Русе Николай Събев Десислава Атанасова Иван Иванов Ализан Яхова
Силистра Стоян Георгиев Ивелин Иванов Момчил Неков Джевдет Чакъров
Сливен Татяна Султанова-Сивиева Десислава Танева Деян Дечев Хатидже Георгиева
Смолян Михал Камбарев Красимир Събев Емил Хумчев Хайри Садъков
София 23 Асен Василев Румен Христов Христо Проданов Едиз Саидов
София 24 Кирил Петков Тома Биков Георги Свиленски Ертен Анисова
София 25 Христо Петров Бойко Борисов Корнелия Нинова Хасан Адемов
София област Александър Дунчев Младен Маринов Иван Ченчев Цветан Енчев
Стара Загора Радослав Рибарски Красимир Вълчев Георги Гьоков Халил Лeтифов
Търговище Даниел Лорер Теменужка Петкова Светослав Стефанов Джейхан Ибрямов
Хасково Асен Василев Делян Добрев Смиляна Нитова – Кръстева Сезгин Мехмед
Шумен Николай Денков Красимир Вълчев Иван Иванов Мустафа Карадайь
Ямбол Мирослав Иванов Димитър Иванов Кристиан Вигенин Петър Чобанов

 

Район Демократична България Има такъв народ Възраждане
Благоевград Иван Димитров Станислав Балабанов Цончо Ганев
Бургас Ивайло Мирчев Ивайло Вълчев Цончо Ганев
Варна Атанас Атанасов Тошко Йорданов Костадин Костадинов
Велико Търново Людмила Илиева Андрей Чорбанов Станислав Стоянов
Видин Любен Иванов Драгомир Петров Валери Сираков
Враца Владислава Лакова Андрей Чорбанов Ивайло Папов
Габрово Ивелин Стоянов Деляна Иванова Даниел Петров
Добрич Албена Симеонова Драгомир Петров Константина Спасова
Кърджали Радослав Милев Юлия Чортленева Георги Георгиев
Кюстендил Николай Табаков Снежанка Траянска Димчо Димчев
Ловеч Божидар Божанов Димитър Гърдев Николай Дренчев
Монтана Борислав Сандов Пламен Абровски Петър Петров
Пазарджик Антоанета Цонева Станислав Балабанов Стоян Таслаков
Перник Бисер Механджийски Петя Димитрова Димо Дренчев
Плевен Стоян Михалев Любомир Каримански Ивелин Първанов
Пловдив град Христо Иванов Гроздан Караджов Ангел Георгиев
Пловдив област Йордан Иванов Тошко Йорданов Стоян Таслаков
Разград Ивайло Мирчев Мария Господинова Веселин Вешев
Русе Надежда Йорданова Ива Митева Златан Златанов
Силистра Надежда Бобчева Павела Митова Маргарита Генчева
Сливен Николай Сиджимов Златомира Карагеоргиева-Мострова Климент Шопов
Смолян Зарко Маринов Александър Вълчев Ангел Георгиев
София 23 Надежда Йорданова Ива Митева Николай Дренчев
София 24 Христо Иванов Любомир Каримански Петър Петров
София 25 Владислав Панев Пламен Данаилов Костадин Костадинов
София област Антоанета Цонева Андрей Михайлов Александър Арангелов
Стара Загора Атанас Славов Ивайло Вълчев Искра Михайлова
Търговище Илина Мутафчиева Александър Вълчев Юлиян Губатов
Хасково Катя Панева Гроздан Караджов Георги Георгиев
Шумен Александър Симидчиев Андрей Михайлов Николай Костадинов
Ямбол Веселин Калановски Златомира Карагеоргиева- Мострова Никола Димитров
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