ГЕРБ готвят саботаж на изборите?

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Част от респираторите са некачествени, а много от опаковките "Хидроксихлорохин" стоят в складовете на "Булбио"

Караянчева, иженарицаема ПКП, е очаквала да я изберат пак за председателка на Народното събрание и затова е гледала на парламентарния звънец като на свое лично шкафче