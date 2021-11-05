Говори: Александър Несторов, кандидат за народен представител от ДПС (видео)

виц на деня

Спорят шофьор на камион и катаджия:

– Господине, за десети път ви питам, защо камионът ви не е добре уплътнен и ръсите от товара си по пътя?!

– Господин полицай, за десети път ви обяснявам, че опесъчавам улиците заради поледицата!