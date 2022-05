17.05.2022 | 23:17

Хитрата сврака с двата крака! От подземията на „Азовстал“ излезе американски адмирал!

Ерик Олсън е специалист по специални операции и тактическо ядрено оръжие. Американската легенда водеше колоната на предалите се в плен военни от ВСУ и батальона „Азов"

Някога поляците стигнаха до Москва, поседяха, поокрадоха, поразходиха се в рицарски доспехи из Кремъл и след това се оттеглиха. Шведите стигнаха до Полтава, пошумяха, сбиха се и след това си се върнаха, но след дълго изчакване на „попътен вятър“ в Стамбул, последва го Наполеон, който стигна до Москва, поседя, поседя и се оттегли безславно. Никой не се учи от историята, както е известно и Хитлер също го налегна манията да опознае Русия. Няма спиране.

Тези дни ставаме свидетели на доста неприятна за Washington DC и НАТО история – краят на една славна кариера на един легендарен американски адмирал, цял, истински. На 14 май военният министър на САЩ лично помоли С. Шойгу да си поговорят, общи приказки ни съобщиха, та никой не каза нищо конкретно. По същото това време и Турция в лицето на Ердоган предложи да помогне за спасяване на зазиданите в подземията на Азовстал. Явно нещо се случваше и най-сетне вчера се разбра какво.

И най-сетне на 16 май интригата взе да се прояснява – от подземията на Азовстал излезе един американски адмирал – специалист по спец операции и тактическо ядрено оръжие Ерик Олсън. Адмиралът, който е в течение на всички тайни американски операции до 2011 година, символ на американския спецназ, славата на американския спецназ, макар и вече пенсионер се оказа пленен, че и доста позорно, изпълзя от подземията, нахлупил ниско шапка. Видяхме го да върви зад руснака с онзи гаден знак Z. Американската легенда водеше колоната на предалите се в плен военни от ВСУ и батальона „Азов„.

Както знаем Путин нареди да не се атакува комбината, но така да се оградят изходите на подземията, че пиле да не прехвръкне. Е, пиле не прехвърча, но от катакамбите излезе голяма американска гъска – цял адмирал и то какъв! За това, че има такъв няколко пъти иносказателно говори Батурин, но за такива пленници не се дискутира твърде ясно, а и в момента информацията е от Туитър, пусната от украински сайтове и от няколко часа за това се пише открито в американски СМИ, но пак доста сдържано. Формално нищо особено – един наемник е взет в плен и дори няма статут на военнопленник, защото е наемник.

Олсън e роден през 1952. На 21 години завършва Военноморската академия на Съединените щати през 1973 г. Тогава започва и кариерата му на офицер от военноморските части за специални операции (SEAL). Олсън е участвал в няколко конфликта и операции при извънредни ситуации и е служил като командир на взвод SEAL, инструктор на BUD/S, офицер за разработване на стратегия и тактика и офицер от щаба на съвместните специални операции. Неговите задгранични задачи включват служба като военен наблюдател на ООН в Израел и Египет и като офицер от програмите на ВМС в Тунис. Олсън беше командващ офицер на SEAL Delivery Vehicle Team ONE от 1989 до 1990 г. Той служи в щаба на ВМС като помощник-заместник-началник на Военноморските операции (планове, политика и операции). Той е командирът, отговарящ за всички морски тюлени по време на Пустинната буря като лично Рей Смит, избира Олсън за офицер за щаба си.

През октомври 1993 г. Олсън участва в битката при Могадишу, по-късно е награден със Сребърната звезда. През 1994 г. Олсън става командир на Военноморската специална група – подразделение за борба с тероризма. Олсън е повишен отново през 1999 г., когато поема командването на военноморското специално командване и остава на този пост в Калифорния до август 2002 г., когато е зачестен от контраадмирал Алберт М. Каланд III. В института за следдипломна квалификация на Военноморския университет Олсън получава магистърска степен по въпросите на националната сигурност и става специалист по политически и военни въпроси с акцент върху Африка и Близкия изток.

Неговите награди включват медала за изключителна служба на ВМС и Сребърна звезда. Той е първият „морски тюлен“, който има 4 звезди, притежаващ титлата Bull Frog (The „Bull Frog“ title recognizes the UDT/SEAL operator with the greatest amount of cumulative service following completion of Underwater Demolition Team Replacement Accession (UDTRA) or Basic Underwater Demolition/SEAL (BUD/S) training, regardless of rank.). Олсън има пряко отношение към планирането на акцията по отсраняването на Осама Бил Ладен в Пакистан. Излиза в пенсия през есента на 2011 г. след 38 години служба. Олсън е член на консултативния съвет на Spirit of America, организация, която подкрепя безопасността и успеха на американците, които служат в чужбина, и местните хора и партньори, на които искат да помогнат.

Нему принадлежат думите „It’s important to keep secrets secret. If we want to retain this capability, we’ve got to not talk about it now.“ Но сега явно ще му се наложи да си поговори. Адмиралът в оставка е чест гост на различни университети и корпорации, като Голдмън Сакс например, където споделя опита си като военен и анализатор. Какъв статут ще има в момента на военнопленник или на платен наемник? Ще го съдят ли или ще го разменяват или ще го пуснат да чете лекции? Тъй като ми е трудно да преведа точно различните звания и постижения на Олсън, ще кажа общо: този човек е специалист по всички видове секретни операции – под вода, на суша и във въздуха. Ерик Т. Олсън е американска легенда, това е най-награждавания, един от най-успешните американски офицери в съвременната американска история.

Без превод, това твърдение звучи така: „former commander of the US Special Operations Command, is one of the most decorated US Navy officers in modern history“ Малко цитати от първоизточниците: „…Admiral Eric Thor Olson, USN, (born 1951 or 1952 in Tacoma, Washington) is the 8th and current Commander, United States Special Operations Command (USSOCOM). ADM Olson is the first Navy SEAL ever to be appointed to the grade of a three-star and four-star admiral as well as the first naval officer to be USSOCOM’s combatant commander. ADM Olson is a graduate of the United States Naval Academy and the Naval Postgraduate School. ADM Olson participated in the Battle of Mogadishu in 1993.“ „…Admiral Olson now supports a wide range of private and public sector organizations. Among his current endeavors, he is an Adjunct Professor in the School of International and Public Affairs at Columbia University, a Director of Iridium Communications, Inc. and Under Armour, Inc., a senior advisor to the Department of Homeland Security, and a Director of the non-profit Special Operations Warrior Foundation and the National Navy UDT-SEAL Museum…““…Olson’s military career culminated as the head of the United States Special Operations Command, where he was responsible for the mission readiness and deployment of all Army, Navy, Air Force, and Marine Corps special operations forces. In this capacity, he led over 60,000 people and managed an annual budget in excess of $10 billion dollars. His duties involved much interagency and international collaboration….“ „…No one knows who fired the fatal shot that felled Osama bin Laden. And Adm. Eric. T. Olson, who was deeply involved in planning the May mission, said Sunday that he hopes no one ever will. Until retiring last year, Olson was the eighth commander of U.S. Special Operations Command, based at MacDill Air Force Base, and served a principal role in planning the raid on bin Laden’s compound in Pakistan…““…He and his wife, Marilyn, have two grown children. Admiral Olson is currently a member of the Spirit of America advisory board….“

По-подробно: https://spiritofamerica.org/about/team/eric-olsonhttps://www.defense.gov/Multimed…/Photos/igphoto/2001145090/http://s3.amazonaws.com/pdfs…/DGA/2017/2017_DGA_Olson.pdfhttps://www.tampabay.com/…/decorated-adm-olson…/1213000/https://youtu.be/DVJq8yOKSKUhttps://youtu.be/3xIFXNOn27ohttps://www.youtube.com/watch?v=jk8g57g4H_Ihttps://theinteldrop.com/…/admiral-eric-olson-seal-former…/

проф. Румяна Михнева

https://24may.bg/