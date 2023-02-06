Кирил Десподов пак е „Футболист на годината“

Българската асоциация на спортните журналисти публикува пълните резултати от гласуването в 62-рата анкета „Футболист на годината“.
За втора поредна година Кирил Десподов бе определен за Футболист №1 на България, а негови подгласници са Илия Груев и Ивайло Чочев.
ФУТБОЛИСТ №1 ЗА 2022 ГОДИНА
1. Кирил Десподов – 193
2. Илия Груев – 179
3. Ивайло Чочев – 109
4. Антон Недялков – 39
5. Филип Кръстев – 24
6. Петко Христов – 9
Иван Турицов – 9
8. Илиян Стефанов – 8
9. Георги Костадинов – 7
Никола Илиев – 7
11. Георги Миланов – 5
12. Валентин Антов – 4
Радослав Кирилов – 4
14. Бирсент Карагарен – 3
Илиан Илиев-младши – 3
15. Мартин Георгиев – 2
16. Светослав Вуцов – 1
ТРЕНЬОР №1 ЗА 2022 ГОДИНА
1. Станимир Стоилов – 259
2. Ивайло Петев – 150
3. Илиан Илиев – 67
4. Любослав Пенев – 49
5. Станислав Генчев – 27
6. Александър Томаш – 21
7. Златомир Загорчич – 16
8. Александър Тунчев – 6
9. Йордан Петков – 4
10. Саид Ибраимов – 3
11. Александър Гицов – 2
12. Николай Киров – 1
Иван Иванов – 1
НАЙ-ДОБРИ ПО ПОСТОВЕ В ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА:
НАЙ-ДОБЪР ВРАТАР
Даниел Наумов и Светослав Вуцов – по 26
Густаво Бусато – 22
Серджио Падт – 11
Динко Хоркаш – 8
Пламен Андреев – 6
Димитър Шейтанов – 1
Иван Дюлгеров – 1
НАЙ-ДОБЪР ЗАЩИТНИК
Антон Недялков – 32
Ноа Сонко Сундберг – 25
Юрген Матай – 20
Хосе Кордоба – 8
Иван Турицов – 8
Оливие Вердон – 2
Виктор Попов – 2
Игор Пластун – 1
Игор Тиаго – 1
Алан Диас – 1
Християн Петров – 1
НАЙ-ДОБЪР ПОЛУЗАЩИТНИК
Ивайло Чочев – 73
Филип Кръстев – 13
Каули Оливейра – 6
Бирсент Карагарен – 3
Илиян Стефанов – 2
Джонатан Линдсет – 1
Георги Миланов – 1
Галин Иванов – 1
Амос Юга – 1
НАЙ-ДОБЪР НАПАДАТЕЛ
Кирил Десподов – 58
Бърнард Текпетей – 15
Матиас Тисера – 12
Антоан Бароан – 5
Радослав Кирилов – 4
Ивайло Чочев – 2
Пиерос Сотириу – 1
Марин Петков – 1
Браян Морено – 1
Маурисио Гарсес – 1
Дюкенс Назон – 1
НАЙ-ДОБЪР ЧУЖДЕНЕЦ
Бърнард Текпетей – 30
Каули Оливейра – 28
Юрген Матай – 11
Уелтън – 8
Ноа Сонко Сундберг – 8
Матиас Тисера – 4
Абубакар Тунгара – 3
Амос Юга – 3
Браян Морено – 2
Джонатан Линдсет – 1
Серджио Падт – 1
Якуб Пьотровски – 1
Тибо Вион – 1
НАЙ-ПРОГРЕСИРАЩ МЛАД ИГРАЧ В БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛ
Никола Илиев – 28
Марин Петков – 14
Християн Петров – 12
Пламен Андреев – 12
Илия Груев – 12
Мартин Георгиев – 7
Филип Кръстев – 3
Димо Кръстев – 2
Красимир Милошев – 2
Мартин Паскалев – 2
Николай Златев – 2
Светослав Вуцов – 2
Кристиан Добрев – 1
Красиан Колев – 1
Кристиян Стоянов – 1
№1 В ЖЕНСКИЯ ФУТБОЛ
1. Симона Петкова – 47
2. Евдокия Попадинова – 20
3. Десислава Дюпюи – 10
4. Лора Петрова – 7
5. Димитра Иванова – 4
6. Вероника Гоцева – 3
7. Рая Ангелова – 3
8. Николета Бойчева – 3
9. Габриела Найденова – 2
10. Марина Георгиева – 1
11. Нора Димитрова – 1
НАЙ-КРАСИВ ГОЛ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 ГОДИНА
Брадли де Нойер от ЦСКА за гола си за 2:1 срещу ЦСКА 1948
„ЛЪВСКО СЪРЦЕ – ТРИФОН ИВАНОВ“ – специалната награда на Българската асоциация на спортните журналисти, която се връчва от 2016 г.
Лауреат за 2022 г. – Тодор Неделев
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