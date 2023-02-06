06.02.2023 | 21:20

Кирил Десподов пак е „Футболист на годината“

Негови подгласници станаха Илия Груев и Ивайло Чочев

Българската асоциация на спортните журналисти публикува пълните резултати от гласуването в 62-рата анкета „Футболист на годината“.

За втора поредна година Кирил Десподов бе определен за Футболист №1 на България, а негови подгласници са Илия Груев и Ивайло Чочев.

ФУТБОЛИСТ №1 ЗА 2022 ГОДИНА

1. Кирил Десподов – 193

2. Илия Груев – 179

3. Ивайло Чочев – 109

4. Антон Недялков – 39

5. Филип Кръстев – 24

6. Петко Христов – 9

Иван Турицов – 9

8. Илиян Стефанов – 8

9. Георги Костадинов – 7

Никола Илиев – 7

11. Георги Миланов – 5

12. Валентин Антов – 4

Радослав Кирилов – 4

14. Бирсент Карагарен – 3

Илиан Илиев-младши – 3

15. Мартин Георгиев – 2

16. Светослав Вуцов – 1

ТРЕНЬОР №1 ЗА 2022 ГОДИНА

1. Станимир Стоилов – 259

2. Ивайло Петев – 150

3. Илиан Илиев – 67

4. Любослав Пенев – 49

5. Станислав Генчев – 27

6. Александър Томаш – 21

7. Златомир Загорчич – 16

8. Александър Тунчев – 6

9. Йордан Петков – 4

10. Саид Ибраимов – 3

11. Александър Гицов – 2

12. Николай Киров – 1

Иван Иванов – 1

НАЙ-ДОБРИ ПО ПОСТОВЕ В ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА:

НАЙ-ДОБЪР ВРАТАР

Даниел Наумов и Светослав Вуцов – по 26

Густаво Бусато – 22

Серджио Падт – 11

Динко Хоркаш – 8

Пламен Андреев – 6

Димитър Шейтанов – 1

Иван Дюлгеров – 1

НАЙ-ДОБЪР ЗАЩИТНИК

Антон Недялков – 32

Ноа Сонко Сундберг – 25

Юрген Матай – 20

Хосе Кордоба – 8

Иван Турицов – 8

Оливие Вердон – 2

Виктор Попов – 2

Игор Пластун – 1

Игор Тиаго – 1

Алан Диас – 1

Християн Петров – 1

НАЙ-ДОБЪР ПОЛУЗАЩИТНИК

Ивайло Чочев – 73

Филип Кръстев – 13

Каули Оливейра – 6

Бирсент Карагарен – 3

Илиян Стефанов – 2

Джонатан Линдсет – 1

Георги Миланов – 1

Галин Иванов – 1

Амос Юга – 1

НАЙ-ДОБЪР НАПАДАТЕЛ

Кирил Десподов – 58

Бърнард Текпетей – 15

Матиас Тисера – 12

Антоан Бароан – 5

Радослав Кирилов – 4

Ивайло Чочев – 2

Пиерос Сотириу – 1

Марин Петков – 1

Браян Морено – 1

Маурисио Гарсес – 1

Дюкенс Назон – 1

НАЙ-ДОБЪР ЧУЖДЕНЕЦ

Бърнард Текпетей – 30

Каули Оливейра – 28

Юрген Матай – 11

Уелтън – 8

Ноа Сонко Сундберг – 8

Матиас Тисера – 4

Абубакар Тунгара – 3

Амос Юга – 3

Браян Морено – 2

Джонатан Линдсет – 1

Серджио Падт – 1

Якуб Пьотровски – 1

Тибо Вион – 1

НАЙ-ПРОГРЕСИРАЩ МЛАД ИГРАЧ В БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛ

Никола Илиев – 28

Марин Петков – 14

Християн Петров – 12

Пламен Андреев – 12

Илия Груев – 12

Мартин Георгиев – 7

Филип Кръстев – 3

Димо Кръстев – 2

Красимир Милошев – 2

Мартин Паскалев – 2

Николай Златев – 2

Светослав Вуцов – 2

Кристиан Добрев – 1

Красиан Колев – 1

Кристиян Стоянов – 1

№1 В ЖЕНСКИЯ ФУТБОЛ

1. Симона Петкова – 47

2. Евдокия Попадинова – 20

3. Десислава Дюпюи – 10

4. Лора Петрова – 7

5. Димитра Иванова – 4

6. Вероника Гоцева – 3

7. Рая Ангелова – 3

8. Николета Бойчева – 3

9. Габриела Найденова – 2

10. Марина Георгиева – 1

11. Нора Димитрова – 1

НАЙ-КРАСИВ ГОЛ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 ГОДИНА

Брадли де Нойер от ЦСКА за гола си за 2:1 срещу ЦСКА 1948

„ЛЪВСКО СЪРЦЕ – ТРИФОН ИВАНОВ“ – специалната награда на Българската асоциация на спортните журналисти, която се връчва от 2016 г.

Лауреат за 2022 г. – Тодор Неделев