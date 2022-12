Президент се напика в национален ефир (видео)

Южен Судан. В средата на декември видео, разпространено в редица медии, предизвиква широк обществен отзвук. Някои журналисти губят работата си. Друг мистериозно е бил открит мъртъв. Причината? Камерите улавят как президента на Южен Судан Салва Кийр Маярдит се подмокря на публично събитие.

The president of #SouthSudan, Salva Kiir Mayardit, peed himself in public while opening a road project. pic.twitter.com/qDCmkhYBUm

— NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2022