Путин избяга от Москва, тръгна далеч на север

Самолетът на руския президент Владимир Путин излетя от Москва и пое на север, няма точна дестинация, но изглежда, че ще кацне в Санкт Петербург. Това показват данни на сайта Flightradar24.

Предполага се, че Путин бяга от настъпващата военна колона на частните наемници „Вагнер“ начело с Евгений Пригожин, които след като поеха контрола на град Ростов на Дон, продължиха към руската столица.

Официално няма потвърждение. Дори напротив. Говорителят на Кремър Дмитрий Песков опроверга информацията. По думите му Путин бил в Москва и не е отишъл никъде. Почти сигурно обаче той лъже.

BREAKING:

Putin’s plane has left Moscow for St. Petersburg.

Looks like he is fleeing from the advancing Wagner Group military column pic.twitter.com/g1dORr9BDb

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2023