Путин конфискува собствеността на всички българи в Русия

виц на деня

Заплашиха с убийство Пеевски. Преди това Доган беше поръчал Борисов. Спецпрокурор с куршум в личната си каса. Мамалигар пък щял да убива кандидата на ИТН/ДПС за БНБ. Авторите на всичките тези простотии и fake news страхотно подценяват интелекта ни…