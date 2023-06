Путин след бунта на Пригожин: Опитите за организиране на безмирици в Русия са обречени на провал (видео)

Организаторите на този бунт ще бъдат наказани с цялата сила на закона. Тази криминална дейност цели да се отслаби държавата. Това заяви в първото си обръщение към нацията след похода на „Вагнер” към Москва руският президент Владимир Путин.

От Кремъл руският държавен глава подчерта, че всеки опит за изнудване е обречен на неуспех и че Западът и Киев целят руски войници да се избират едни други.

Путин благодари на руснацияте за подкрепата, патриотизма и солидарността, проявени след началото на бунта на Евгений Прогожин. Той изказа благодарности и на беларуския президент Александър Лукашенко за мирното разрешаване на ситуацията. „На практика цялото руско общество беше обединено на фона на отговорността да защити своята родина“, посочи руският президент.

И допълни: „Тази гражданска солидарност показа, че всеки шантаж, всеки опит за предизвикване на вътрешни безредици са обречени на неуспех“.

