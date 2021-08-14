14.08.2021 | 14:55

Рашков: Няма как да съм назначил Гешев в съдебната система, това се прави от ВСС

Вътрешният министър отговаря на твърдения на прокуратурата

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