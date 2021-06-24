Резултати
Евро 2020
Група А
1. Турция – Италия 0:3 0:1 Демирал (53-авт) 0:2 Имобиле (66) 0:3 Инсиние (79).
2. Уелс – Швейцария 1:1 0:1 Емболо (49) 1:1 Мур (79).
Група В
3. Дания – Финландия 0:1 Похянпало (60); проп. дузпа Хьойберг (Д-74). Мачът беше прекъснат в 43-ата мин. след инцидент с Кристиан Ериксен (Д), който беше откаран в болница.
4. Русия – Белгия 0:3 0:1 Лукаку (10) 0:2 Мюние (34) 0:3 Лукаку (88).
Група D
5. Англия – Хърватия 1:0 Стърлинг (57).
8. Шотландия – Чехия 0:2 Шик (42 и 52)
Група С
6. Австрия – Северна Македония 3:1 1:0 Лайнер (18) 1:1 Пандев (28) 2:1 Грегорич (78) 3:1 Арнаутович (90).
7. Нидерландия – Украйна 3:2 1:0 Вайналдум (52) 2:0 Вегхорст (59) 2:1 Ярмоленко (75) 2:2 Яремчук (79) 3:2 Дъмфрис (85).
Група Е
9. Полша – Словакия 1:2 0:1 Шчесни (18-авт) 1:1 Линети (46) 1:2 Скриниар (69), ЧК: Криховяк (П-62).
10. Испания – Швеция 0:0
Група F
11. Унгария – Португалия 0:3 0:1 Герейро (84) 0:3 Роналдо (86-д и 90+2)
12. Франция – Германия 1:0 Хумелс (20-авт)
Група А
14. Турция – Уелс 0:2 0:1 Рамзи (43) 0:2 Робъртс (90+5);
15. Италия – Швейцария 3:0 2:0 Локатели (26 и 52) 3:0 Имобиле (89).
Група С
16. Украйна – Северна Македония 2:1 1:0 Ярмоленко (29) 2:0 Яремчук (34) 2:1 Алиоски (57), проп. дузпа: Алиоски (М-57), Романовски (У-83).
17. Дания – Белгия 1:2 1:0 Юсуф Поулсен (2) 1:1 Торган Азар (55) 1:2 Кевин де Бройне (71).
Група В
13. Финландия – Русия 0:1 Миранчук (45+2)
18. Нидерландия – Австрия 2:0 1:0 Мемфис Депай (11-д) 2:0 Дензъл Дъмфрис (67)
Група D
20. Хърватия – Чехия 1:1 0:1 Шик (37) 1:1 Перишич (47)
21. Англия – Шотландия 0:0
Група Е
19. Швеция – Словакия 1:0 Форсберг (77) ; 24. Испания – Полша 1:1 1:0 Мората (25) 1:1 Левандовски (54), проп. дузпа Морено (58-И).
Група F
22. Унгария – Франция 1:1 1:0 Фиола (45) 1:1 Гризман (66)
23. Португалия – Германия 2:4 1:0 Роналдо (15) 1:1 Диас (35-авт) 1:2 Герейро (39-авт) 1:3 Хаверц (51) 1:4 Госенс (60) 2:4 Жота (67)
III кръг
Група А
25. Швейцария – Турция 3:1 1:0 Сефепович (6) 2:0 Шакири (26) 2:1 Кахвечъ (62) 3:1 Шакири (68).
26. Италия – Уелс 1:0 Песина (39), ЧК: Ампаду (У-55);
1. ИТАЛИЯ 9, 7:0 2. УЕЛС 4, 3:2 3. Швейцария 4, 4:5 4. Турция 0, 1:8.
Група В
29. Русия – Дания 1:4 0:1 Дармсгаард (38) 0:2 Поулсен (59) 1:2 Дзюба (70-д) 1:3 Кристенсен (79) 1:4 Мееле (82)
30. Финландия – Белгия 0:2 0:1 Храдецки (74-авт) 0:2 Лукаку (81)
1. БЕЛГИЯ 9 т., 7:1 2. ДАНИЯ 3, 5:4 3. Финландия 3, 1:3 4. Русия 3, 2:7.
Група С
27. Нидерландия – Северна Македония 3:0 1:0 Депай (24) 3:0 Вайналдум (50 и 58) 28. Украйна – Австрия 0:1 Баумгартнер (51). 1. НИДЕРЛАНДИЯ 9, 6:2 2. АВСТРИЯ 6, 4:3 3. Украйна 3, 4:5 4. Северна Македония 0, 2:8.
Група D
31. Чехия – Англия 0:1 Стърлинг (12)
32. Хърватия – Шотландия 3:1 1:0 Влашич (12) 1:1 МакГрегър (42) 2:1 Модрич (62) 3:1 Перишич (78)
Група Е
33. Швеция – Полша 3:2 2:0 Форсберг (2 и 59) 2:2 Левандовски (61 и 84) 3:2 Клаесон (90+4; 34. Словакия – Испания 0:5 0:1 Дубравка (30-авт) 0:2 Лаепорте (45+3) 0:3 Сарабия (56) 0:4 Торес (67) 0:5 Кучка (71-авт), проп. дузпа Мората (И-12);). 1. ШВЕЦИЯ 7 т., 4:2 2. ИСПАНИЯ 5 6:1 3. Словакия 2, 2:7 4. Полша 1, 4:6.
Група F
35. Германия – Унгария 2:2 0:1 Салай (11) 1:1 Хаверц (66) 1:2 Шефер (68) 2:2 Горецка (84). 36. Португалия – Франция 2:2 1:0 Роналдо (31-д) 1:2 Бензема (45+2 -д и 47) 2:2 Роналдо (60-д); 1. ФРАНЦИЯ 5 т., 4:3 2. ГЕРМАНИЯ 4, 6:5, 3. ПОРТУГАЛИЯ 4, 7:6 4. Унгария 2, 3:6
Класиране на третите отбори
1. ПОРТУГАЛИЯ 4, 7:6
2. ЧЕХИЯ 4, 3:2
3. ШВЕЙЦАРИЯ 4, 4:5
4. УКРАЙНА 3, 4:5
5. Финландия 3, 1:3
6. Словакия 3, 2:7
1/8-финали:
Уелс – Дания
Италия – Австрия
Нидерландия – Чехия
Белгия – Португалия
Хърватия – Испания
Франция – Швейцария
Англия – Германия
Швеция – Украйна
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