24.06.2021 | 16:27

Резултати Евро 2020

Станаха ясни и всички отбори, които отпадат от еврофиналите

Резултати

Евро 2020

Група А

1. Турция – Италия 0:3 0:1 Демирал (53-авт) 0:2 Имобиле (66) 0:3 Инсиние (79).

2. Уелс – Швейцария 1:1 0:1 Емболо (49) 1:1 Мур (79).

Група В

3. Дания – Финландия 0:1 Похянпало (60); проп. дузпа Хьойберг (Д-74). Мачът беше прекъснат в 43-ата мин. след инцидент с Кристиан Ериксен (Д), който беше откаран в болница.

4. Русия – Белгия 0:3 0:1 Лукаку (10) 0:2 Мюние (34) 0:3 Лукаку (88).

Група D

5. Англия – Хърватия 1:0 Стърлинг (57).

8. Шотландия – Чехия 0:2 Шик (42 и 52)

Група С

6. Австрия – Северна Македония 3:1 1:0 Лайнер (18) 1:1 Пандев (28) 2:1 Грегорич (78) 3:1 Арнаутович (90).

7. Нидерландия – Украйна 3:2 1:0 Вайналдум (52) 2:0 Вегхорст (59) 2:1 Ярмоленко (75) 2:2 Яремчук (79) 3:2 Дъмфрис (85).

Група Е

9. Полша – Словакия 1:2 0:1 Шчесни (18-авт) 1:1 Линети (46) 1:2 Скриниар (69), ЧК: Криховяк (П-62).

10. Испания – Швеция 0:0

Група F

11. Унгария – Португалия 0:3 0:1 Герейро (84) 0:3 Роналдо (86-д и 90+2)

12. Франция – Германия 1:0 Хумелс (20-авт)

Група А

14. Турция – Уелс 0:2 0:1 Рамзи (43) 0:2 Робъртс (90+5);

15. Италия – Швейцария 3:0 2:0 Локатели (26 и 52) 3:0 Имобиле (89).

Група С

16. Украйна – Северна Македония 2:1 1:0 Ярмоленко (29) 2:0 Яремчук (34) 2:1 Алиоски (57), проп. дузпа: Алиоски (М-57), Романовски (У-83).

17. Дания – Белгия 1:2 1:0 Юсуф Поулсен (2) 1:1 Торган Азар (55) 1:2 Кевин де Бройне (71).

Група В

13. Финландия – Русия 0:1 Миранчук (45+2)

18. Нидерландия – Австрия 2:0 1:0 Мемфис Депай (11-д) 2:0 Дензъл Дъмфрис (67)

Група D

20. Хърватия – Чехия 1:1 0:1 Шик (37) 1:1 Перишич (47)

21. Англия – Шотландия 0:0

Група Е

19. Швеция – Словакия 1:0 Форсберг (77) ; 24. Испания – Полша 1:1 1:0 Мората (25) 1:1 Левандовски (54), проп. дузпа Морено (58-И).

Група F

22. Унгария – Франция 1:1 1:0 Фиола (45) 1:1 Гризман (66)

23. Португалия – Германия 2:4 1:0 Роналдо (15) 1:1 Диас (35-авт) 1:2 Герейро (39-авт) 1:3 Хаверц (51) 1:4 Госенс (60) 2:4 Жота (67)

III кръг

Група А

25. Швейцария – Турция 3:1 1:0 Сефепович (6) 2:0 Шакири (26) 2:1 Кахвечъ (62) 3:1 Шакири (68).

26. Италия – Уелс 1:0 Песина (39), ЧК: Ампаду (У-55);

1. ИТАЛИЯ 9, 7:0 2. УЕЛС 4, 3:2 3. Швейцария 4, 4:5 4. Турция 0, 1:8.

Група В

29. Русия – Дания 1:4 0:1 Дармсгаард (38) 0:2 Поулсен (59) 1:2 Дзюба (70-д) 1:3 Кристенсен (79) 1:4 Мееле (82)

30. Финландия – Белгия 0:2 0:1 Храдецки (74-авт) 0:2 Лукаку (81)

1. БЕЛГИЯ 9 т., 7:1 2. ДАНИЯ 3, 5:4 3. Финландия 3, 1:3 4. Русия 3, 2:7.

Група С

27. Нидерландия – Северна Македония 3:0 1:0 Депай (24) 3:0 Вайналдум (50 и 58) 28. Украйна – Австрия 0:1 Баумгартнер (51). 1. НИДЕРЛАНДИЯ 9, 6:2 2. АВСТРИЯ 6, 4:3 3. Украйна 3, 4:5 4. Северна Македония 0, 2:8.

Група D

31. Чехия – Англия 0:1 Стърлинг (12)

32. Хърватия – Шотландия 3:1 1:0 Влашич (12) 1:1 МакГрегър (42) 2:1 Модрич (62) 3:1 Перишич (78)

Група Е

33. Швеция – Полша 3:2 2:0 Форсберг (2 и 59) 2:2 Левандовски (61 и 84) 3:2 Клаесон (90+4; 34. Словакия – Испания 0:5 0:1 Дубравка (30-авт) 0:2 Лаепорте (45+3) 0:3 Сарабия (56) 0:4 Торес (67) 0:5 Кучка (71-авт), проп. дузпа Мората (И-12);). 1. ШВЕЦИЯ 7 т., 4:2 2. ИСПАНИЯ 5 6:1 3. Словакия 2, 2:7 4. Полша 1, 4:6.

Група F

35. Германия – Унгария 2:2 0:1 Салай (11) 1:1 Хаверц (66) 1:2 Шефер (68) 2:2 Горецка (84). 36. Португалия – Франция 2:2 1:0 Роналдо (31-д) 1:2 Бензема (45+2 -д и 47) 2:2 Роналдо (60-д); 1. ФРАНЦИЯ 5 т., 4:3 2. ГЕРМАНИЯ 4, 6:5, 3. ПОРТУГАЛИЯ 4, 7:6 4. Унгария 2, 3:6

Класиране на третите отбори

1. ПОРТУГАЛИЯ 4, 7:6

2. ЧЕХИЯ 4, 3:2

3. ШВЕЙЦАРИЯ 4, 4:5

4. УКРАЙНА 3, 4:5

5. Финландия 3, 1:3

6. Словакия 3, 2:7

1/8-финали:

Уелс – Дания

Италия – Австрия

Нидерландия – Чехия

Белгия – Португалия

Хърватия – Испания

Франция – Швейцария

Англия – Германия

Швеция – Украйна