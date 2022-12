Руски депутат, критикувал Путин, загина след падане от хотел в Индия

Руски регионален депутат-мултимилионер, който преди няколко месеца стана известен с критики срещу президента Владимир Путин заради войната в Украйна, загина след като падна от прозореца от луксозен хотел в Индия.

В Индия на 65-годишна възраст почина Павел Антов, председател на Комисията по аграрна политика към Законодателното събрание на Владимирска област. Това се съобщава на сайта на областния парламент, цитиран от руските медии.

Бизнесменът е собственик на месопреработвателната компания „Владимирский стандарт” и стана известен с отправените си критики срещу войната, като през юни той определи руските въздушни удари срещу Киев като „тероризъм”, който наранява цивилното украинско население.

Индийският телевизионен канал NDTV съобщи за смъртта на руски турист на име Павел Антов в квартал Раягада в Одиша на 25 декември, отбелязвайки, че два дни по-рано неговият спътник, когото каналът нарича Владимир Биденов, е намерен мъртъв в хотелската си стая. Според канала загиналите са били част от група от четирима руски туристи, които заедно с гида си са се настанили в хотел на 21 декември.

Полицията предположи, че Павел Антов се е самоубил, тъй като е бил в депресия поради смъртта на приятел, но разследването ще разгледа други варианти, твърди РБК. Антов е бил в Индия, за да празнува рождения си ден.

Според индийски медии Антов, който е известен като „най-богатия действащ народен представител” от управляващата партия „Единна Русия”, е скочил от покрива на тризвездния хотел „Сай Интернешънъл” в Риагада. Той бил откаран веднага в болница, където издъхнал от тежките си рани, твърди Дейли мейл.

През 2000 г. Павел Антов основава групата от компании „Владимир Стандарт“, основен производител на месо и колбаси. Сега той притежава 5% от уставния капитал на дружеството. През 2019 г. Антов оглави класацията на Forbes за най-богатите депутати и държавни служители (списанието оцени състоянието му на 9,9 милиарда рубли), а година по-късно зае 26-о място в подобен рейтинг.

Breaking:

Two Putin critics killed in India in same hotel,

Russian MP Pavel Antov fells out of hotel window in Rayagada,Odisha state.

other was Vladimir Videnov who found dead in a room in mysterious conditions. pic.twitter.com/v40P1ibsJw

— Mahboob Ahmad (@Mahboobahmad110) December 26, 2022