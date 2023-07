26.07.2023 | 21:29

Шинейд О’Конър почина на 56 години

Певицата, която изпя Nothing Compares 2U и скъса снимката на папата

Шинейд О’Конър почина едва на 56 години, съобщи Irish Times. Певицата от дълги години се бореше с психично заболяване, което не криеше. Причините за смъртта засега не се уточняват.

По-рано този месец О’Конър съобщи в своята Фейсбук страница, че се е върнала в Лондон след 23 години и завършва нов албум, който ще издаде догодина. Тя сподели и планове за турне в Австралия и Нова Зеландия през 2024-а и Европа и САЩ през 2025-а. Всички те обаче останаха нереализирани.

Родена през 1966 г. в Гленагири, ирландската певица има трудно детство. Родителите й се разделят, когато е на 8. От ранна възраст певицата твърди, че е била обект на физическа агресия от майка си, и една от каузите й е защита на малтретирани деца. На 15 години прекарва година и половина в магдаленски приют заради бягства от училище и кражби от магазини. Музикалният й талант става видим, когато напуска училище окончателно, формира групата си Ton Ton Macoute и заминава за Дъблин. Още дебютният й албум The Lion and The Cobra (1987) достига челото на музикалните класации в Ирландия и Великобритания.

През 1990 г. изпява песента, написана от Принс Nothing Compares 2U, която се превръща в хита на годината.

Две години по-късно изразява бунта си срещу католическата църква, като къса снимка на папа Йоан Павел II пред милионна тв публика в шоуто Saturday Night Live.