Синдикатите 12 г. папкаха при ГЕРБ, сега ще бутат Радев

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Боби Михайлов продаде душата си на ДПС Делегат от Варна с разкрития за конгреса на БФС

Методи Лалов няма спирачки: Ако трамвай бутне Христо Иванов, кой ще поеме ДБ? "Я питайте защо е напуснал Кирил Петков и много други имена?"