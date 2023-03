Скандал в Русия! Разобличиха генерал на Путин като любител на млади момчета

Заместник-главнокомандващият на Сухопътните войски на Руската федерация генерал-лейтенант Александър Матовников се оказа в епицентъра на бурен секс скандал, след като близките до ЧВК „Вагнер“ телеграм канали ВЧК-ОГПУ и Grey Zone публикуваха в понеделник загадъчно видео, на което висшият офицер прави стриптийз със сладострастни физиономии. В момента Матовников е командващ на руските войски в Беларус, а в миналото е бил член на Съвета за сигурност на Русия и пълномощен представител на президента на Русия в Северо-Кавказкия федерален окръг.

Скандалът тръгна като малка снежна топчица в понеделник вечерта. Тогава ВЧК-ОГПУ сподели видео с филтрирани еротични детайли, на което генералът танцува завит в хавлия, като от време на време палаво я маха и размахва нещо, което не се вижда добре заради филтъра.

„Заядливият любител на минските ресторанти и дами генерал Матовников обича да прехвърля отговорността за приетите решения от подчинените му офицери. Генералът повече е увлечен от създаването на такова видеосъдържание“, написа ВЧК-ОГПУ. Моментът на публикацията съвпадна с ехото от взрива на военното летище в Мачулишчи в Беларус, където е базирана руска авиационна техника, и където, според изтеклата информация беше поразен руски АУАКС „А-50 Шмель“.

Думичката „дами“ в заядливата публикация на ВЧК-ОГПУ даваше основание да се предположи, че генералът на Путин е изпратил еротичното видео на своя любима. Анализаторите от телеграм канала „Рибар“ първи се хвърлиха да спасяват генерала, като обяви, че интимното видео е било предназначено за съпругата на Матовников.

„Освен Звезда на „Герой на Русия“ генерал Матовников има още много бойни и държавни награди. Има уважението на своите подчинени, има и цел. А това е повече от достатъчно за генерал от воюваща армия. Дори ако понякога се сети за своето семейство и заснеме пикантно видео за съпругата си. Всеки има право на личен живот и тайна на кореспонденцията“, опита се да омаловажи щетите „Рибар“.

На публиката не ѝ се наложи да чака дълго за опровержение на защитата от „Рибар“ и за продължение на пикантния скандал. Във вторник се появиха и скрийншотове от кореспонденцията на генерала, съпътстваща горещите видеокадри. Оказа се, че „дамата на сърцето му“ е неустановен до момента млад мъж, с когото топ генералът бил във връзка и на когото е изпратено видеото. На една от снимките се вижда и селфи на стройния младеж без лице.

„Привет, вече съм свободен“, пише в едно от съобщенията младият мъж.

„Привет, звънни ми после, предстои ми още съвещание и да на правя доклад за „Първия“ (Путин, б. р.)“. Събеседникът отговаря със селфи по риза без панталон.

„Ммм, стига, имам да още да работя!“, сподавено отвръща генералът. Съдейки по публикуваните компромати кореспонденцията е била в Деня на влюбените 14 февруари.

Руските пропагандисти се опитват да потушат скандала като го разделят на две – за оригинал се приема клипът с танца по и без хавлия, докато кореспонденцията с младежа беше обявена за фейк и целенасочена масова атака. Случаят е особено деликатен, тъй като борбата със „сексуално различните“ се превърна в един от идейните елементи за оправдаване на войната, която Русия води срещу Украйна, обвинявайки западния свят в морално разложение. Казусът стигна до кръглата маса „Медийна грамотност за децата“, организирана от Лигата за безопасен интернет. Там станалото беше представено като хакване на личния архив на генерала и поднасяне на съдържанието му пред публика „в неблагоприятна светлина“ с помощта на технологията Deep fake.

Палавият генерал е роден през 1965 година в Москва и е кадър на КГБ – от 1986 служи в група „Алфа“ (управлението за специални задачи), по-късно изпълнява задачи на КГБ в Афганистан, а през 1987 участва в охраната на генералния секретар на ЦК на КПСС Михаил Горбачов при пътуването му във Вашингтон, година по-късно осигурява охраната на Маргарет Тачър при посещението и на пострадалите от земетресението райони в Армения, участвал е в двете чеченски войни, както и в операциите в „Норд ост“ в Дубровка и болницата в Будьоновск, както и в разследването на училището в Беслан. Прякорът му в чеченските среди е „Чекиста“. Близък приятел на Рамзан Кадиров, по времето когато е кавказни пълномощник живее в дома на чеченския лидер. Като офицер за специални поръчения на руския президент Владимир Путин е бил един от ръководителите на секретни операции в чужбина, в т. ч. в Украйна, при анексирането на Крим координира действията на личния състав. Бил е два пъти женен, има три деца, пишат руските медии.

Behold, Lt. Gen Aleksandr Matovnikov, Deputy Commander-in-Chief of Russian land forces and “Hero of Russia”. That are the likes leading the Russian army.

But what is actually more interesting who and why somebody dropped that Kompromat. I smell a Prigozhin.#Ukraine #Russia pic.twitter.com/nQ2ECLyoQ4

— (((Tendar))) (@Tendar) February 27, 2023