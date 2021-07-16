16.07.2021 | 22:20

Софиянци масово доплащат за парно

Причината е, че изминалият отоплителен сезон е бил с 10 дни по-дълъг от предходния

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