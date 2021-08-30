Труп след побой заради паркомясто в София

виц на деня

Жена се обажда на мъжа си:

– Скъпи, имаш сериозен проблем!

– Какво е станало?!

– Ударих се с колата в едно „Мазерати“, предложих на собственика да платя в натура, той се съгласи.

– Какъв е проблема?

– Собственикът е гей…