08.04.2023 | 18:28

ЦИК обяви имената на новоте депутати

Слави Трифонов отказа да бъде народен представител

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви имената на новоизбраните 240 народни представители. Преди това комисията одобри отказа на лидера на ИТН Слави Трифонов да бъде народен представител. Той бе заличен от списъците.

Наред обявяване на имената на новите депутати ЦИК гласува и заявление от общо 20 души, чиито имена са били в повече от една листа и сега избират от кой район да влязат като депутати. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който този път не се отказа от мястото си, ще е народен представител от Пловдив. Десислава Атанасова щее депутат от Русе. Корнелия Нинова е заявила, че иска да влезе от 23 МИР в София. Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадин е поискал да е депутат от Варна. А Делян Пеевски си е избрал района на Благоевград.

Ето и пълен списък на новите народни представители:

Благоевград

Богдан Емилов Боцев („БСП за България“), Росен Димитров Желязков (ГЕРБ-СДС), Стефан Апостолов Апостолов (ГЕРБ-СДС), Костадин Томов Стойков (ГЕРБ-СДС), Георги Иванов Георгиев (ГЕРБ-СДС), Цвета Валентинова Рангелова („Възраждане“), Станислав Иванов Богдански (ИТН), Андрей Атанасов Гюров (ПП-ДБ), Георги Йорданов Ганев (ПП-ДБ), Делян Славчев Пеевски (ДПС), Елхан Мехмедов Кълков (ДПС)

Бургас

Петър Георгиев Кънев („БСП за България“), Жечо Дончев Станков (ГЕРБ-СДС), Любен Любенов Дилов (ГЕРБ-СДС), Галя Стоянова Желязкова (ГЕРБ-СДС), Андрей Стоянов Рунчев (ГЕРБ-СДС), Цончо Томов Ганев („Възраждане“), Борис Димитров Аладжов („Възраждане“), Ивайло Ванев Вълчев (ИТН), Константин Живков Бачийски (ПП-ДБ), Димитър Георгиев Найденов (ПП-ДБ), Даниела Стоянова Божинова (ПП-ДБ), Севим Исмаил Али (ДПС), Ешереф Кязим Ешереф (ДПС), Фатме Хасан Рамадан (ДПС)

Варна

Борислав Гуцанов Гуцанов („БСП за България“), Даниел Павлов Митов (ГЕРБ-СДС), Славена Димитрова Точева (ГЕРБ-СДС), Красен Кирилов Кралев (ГЕРБ-СДС), Павел Алексеев Христов (ГЕРБ-СДС), Бранимир Николаев Балачев (ГЕРБ-СДС), Медиха Енвер Мехмед-Хамза (ГЕРБ-СДС), Костадин Тодоров Костадинов („Възраждане“), Коста Георгиев Стоянов („Възраждане“), Светослав Тодоров Тодоров („Възраждане“), Драгомир Стефанов Петров (ИТН), Даниел Максим Лорер (ПП-ДБ), Стела Димитрова Николова (ПП-ДБ), Ивайло Христов Митковски (ПП-ДБ), Калоян Тонев Икономов (ПП-ДБ), Филиз Хакъева Хюсменова (ДПС)

Велико Търново

Валентина Иванова Димова („БСП за България“), Костадин Георгиев Ангелов (ГЕРБ-СДС), Димитър Стойков Николов (ГЕРБ-СДС), Станислав Добринов Стоянов („Възраждане“), Андрей Иванов Чорбанов (ИТН), Людмила Николаева Илиева (ПП-ДБ), Йордан Ивов Терзийски (ПП-ДБ), Йордан Кирилов Цонев (ДПС)

Видин

Росица Любенова Кирова (ГЕРБ-СДС), Валери Иванов Сираков („Възраждане“), Любен Иванов Иванов (ПП-ДБ), Станислав Димитров Анастасов (ДПС)

Враца

Атанас Зафиров Зафиров („БСП за България“), Красен Георгиев Кръстев (ГЕРБ-СДС), Мартин Николаев Харизанов (ГЕРБ-СДС), Ивайло Василев Папов („Възраждане“), Деница Димитрова Симеонова (ПП-ДБ), Цветан Иванов Енчев (ДПС)

Габрово

Валери Христофоров Митов („БСП за България“), Томислав Пейков Дончев (ГЕРБ-СДС), Даниел Петров Петров („Възраждане“), Явор Руменов Божанков (ПП-ДБ)

Добрич

Мая Йорданова Димитрова („БСП за България“), Деница Евгениева Сачева (ГЕРБ-СДС), Константина Венциславова Петрова („Възраждане“), Ивайло Николаев Мирчев (ПП-ДБ), Ертен Белгинова Анисова (ДПС)

Кърджали

Цветан Иванов Предов (ИТН), Елван Бехчет Гюркаш (ДПС), Байрам Юзкан Байрам (ДПС), Адлен Шукри Шевкед (ДПС), Павлин Павлов Кръстев (ДПС)

Кюстендил

Христо Богомилов Терзийски (ГЕРБ-СДС), Радослава Пламен Чеканска (ГЕРБ-СДС), Димчо Димитров Димчев („Възраждане“), Георги Николаев Стамов (ПП-ДБ)

Ловеч

Ирена Тодорова Анастасова („БСП за България“), Николай Нанков Нанков (ГЕРБ-СДС), Николай Георгиев Дренчев („Възраждане“), Искрен Цветославов Арабаджиев (ПП-ДБ)

Монтана

Ирена Методиева Димова (ГЕРБ-СДС), Петър Николаев Петров („Възраждане“), Ванина Димитрова Вецина (ПП-ДБ), Димитър Иванов Аврамов (ДПС)

Пазарджик

Драгомир Велков Стойнев („БСП за България“), Екатерина Спасова Гечева-Захариева (ГЕРБ-СДС), Стефан Неделчев Мирев (ГЕРБ-СДС), Стоян Николов Таслаков („Възраждане“), Ивайло Валентинов Шотев (ПП-ДБ), Петър Николаев Куленски (ПП-ДБ), Небие Исмет Кабак (ДПС), Осман Акчай Мурадов (ДПС)

Перник

Георг Даниелов Георгиев (ГЕРБ-СДС), Христина Иванова Георгиева (ГЕРБ-СДС), Димо Георгиев Дренчев („Възраждане“), Бойко Илиев Рашков (ПП-ДБ)

Плевен

Румен Василев Гечев („БСП за България“), Пламен Тачев Петров (ГЕРБ-СДС), Валери Пламенов Лачовски (ГЕРБ-СДС), Ивелин Първанов Първанов („Възраждане“), Тошко Йорданов Хаджитодоров (ИТН), Радостин Петев Василев (ПП-ДБ), Свилен Петров Трифонов (ПП-ДБ), Марио Киров Рангелов (ДПС)

Пловдив – 16 МИР

Иван Богомилов Петков („БСП за България“), Бойко Методиев Борисов (ГЕРБ-СДС), Радомир Петров Чолаков (ГЕРБ-СДС), Десислава Цветанчова Трифонова (ГЕРБ-СДС), Ангел Жеков Георгиев („Възраждане“), Емил Янков Янков („Възраждане“), Гроздан Спасов Караджов (ИТН), Никола Георгиев Минчев (ПП-ДБ), Манол Костадинов Пейков (ПП-ДБ), Йордан Яворов Иванов (ПП-ДБ), Христо Йорданов Даскалов (ПП-ДБ), Танер Мехмед Али (ДПС)

Пловдив – 17 МИР

Манол Трифонов Генов („БСП за България“), Калин Танев Калапанков („БСП за България“), Вежди Летиф Рашидов (ГЕРБ-СДС), Младен Николов Шишков (ГЕРБ-СДС), Иван Йовков Червенков (ГЕРБ-СДС), Кръстьо Стоянов Врачев („Възраждане“), Димитър Валентинов Гюрев („Възраждане“), Станислав Светозаров Балабанов (ИТН), Росен Добрев Костурков (ПП-ДБ), Стою Теодоров Стоев (ПП-ДБ), Рамадан Байрам Аталай (ДПС)

Разград

Гюнай Хюсмен Хюсмен (ГЕРБ-СДС), Антоанета Димитрова Цонева (ПП-ДБ), Ахмед Реджебов Ахмедов (ДПС), Ихсан Халил Хаккъ (ДПС)

Русе

Иван Валентинов Иванов („БСП за България“), Десислава Вълчева Атанасова (ГЕРБ-СДС), Георги Николаев Кръстев (ГЕРБ-СДС), Златан Стоянов Златанов („Възраждане“), Мартин Димитров Димитров (ПП-ДБ), Иван Белчев Белчев (ПП-ДБ), Ализан Нихат Яхова (ДПС)

Силистра

Ивелин Статев Иванов (ГЕРБ-СДС), Стоян Иванов Георгиев (ПП-ДБ), Джевдет Ибрям Чакъров (ДПС), Гюнер Нихат Ахмед (ДПС)

Сливен

Деян Цанков Дечев („БСП за България“), Десислава Жекова Танева (ГЕРБ-СДС), Мария Щерева Белова (ГЕРБ-СДС), Климент Пламенов Шопов („Възраждане“), Татяна Славова Султанова-Сивева (ПП-ДБ), Хатидже Мехмедова Георгиева (ДПС)

Смолян

Красимир Митков Събев (ГЕРБ-СДС), Михал Григоров Камбарев (ПП-ДБ), Хайри Реджебов Садъков (ДПС), Анджей Веселинов Джандев (ДПС)

София – 23 МИР

Христо Танчев Проданов („БСП за България“), Румен Димитров Христов (ГЕРБ-СДС), Александър Руменов Ненков (ГЕРБ-СДС), Николай Нидал Алгафари (ГЕРБ-СДС), Александър Койчев Иванов (ГЕРБ-СДС), Асен Георгиев Балтов (ГЕРБ-СДС), Иво Георгиев Русчев („Възраждане“), Маргарита Атанасова Генчева („Възраждане“), Ивайло Георгиев Чорбов („Възраждане“), Павела Василева Митова (ИТН), Кирил Петков Петков (ПП-ДБ), Божидар Пламенов Божанов (ПП-ДБ), Атанас Петров Атанасов (ПП-ДБ), Настимир Ананиев Ананиев (ПП-ДБ), Васил Христов Пандов (ПП-ДБ), Надежда Георгиева Йорданова (ПП-ДБ), Венко Николов Сабрутев (ПП-ДБ), Васил Стефанов Стефанов (ПП-ДБ), Кристина Николаева Петкова (ПП-ДБ)

София – 24 МИР

Георги Страхилов Свиленски („БСП за България“), Тома Любомиров Биков (ГЕРБ-СДС), Рая Назар Назарян (ГЕРБ-СДС), Евгения Бисерова Алексиева (ГЕРБ-СДС), Деница Пламенова Николова (ГЕРБ-СДС), Йордан Христов Тодоров („Възраждане“), Виолета Радева Кърпачева („Възраждане“), Христо Любомиров Иванов (ПП-ДБ), Лена Здравкова Бориславова (ПП-ДБ), Андрей Иванов Цеков (ПП-ДБ), Петър Василев Кьосев (ПП-ДБ), Стоян Александров Михалев (ПП-ДБ), Нели Стойчева Димитрова (ПП-ДБ)

София – 25 МИР

Корнелия Петрова Нинова („БСП за България“), Христо Георгиев Гаджев (ГЕРБ-СДС), Анна Василева Александрова (ГЕРБ-СДС), Лъчезар Богомилов Иванов (ГЕРБ-СДС), Петър Николаев Николов (ГЕРБ-СДС), Деян Николаев Николов („Възраждане“), Маргарита Иванова Махаева („Възраждане“), Славчо Ангелов Крумов („Възраждане“), Филип Маринов Станев (ИТН), Христо Христов Петров (ПП-ДБ), Владислав Панчев Панев (ПП-ДБ), Калина Бориславова Константинова (ПП-ДБ), Венеция Огнянова Нецова-Ангова (ПП-ДБ), Елисавета Димитрова Белобрадова (ПП-ДБ)

Софийска област – 26 МИР

Иван Ивайлов Ченчев („БСП за България“), Младен Найденов Маринов (ГЕРБ-СДС), Валентин Мирчов Милушев (ГЕРБ-СДС), Марин Василев Маринов (ГЕРБ-СДС), Александър Димитров Арангелов („Възраждане“), Александър Димитров Симидчиев (ПП-ДБ), Искрен Николаев Митев (ПП-ДБ), Петър Пандушев Чобанов (ДПС)

Стара Загора

Георги Янчев Гьоков („БСП за България“), Красимир Георгиев Вълчев (ГЕРБ-СДС), Маноил Минчев Манев (ГЕРБ-СДС), Илиана Петкова Жекова (ГЕРБ-СДС), Искра Михайлова Михайлова („Възраждане“), Даниел Станиславов Проданов („Възраждане“), Александър Николов Вълчев (ИТН), Радослав Стефанов Рибарски (ПП-ДБ), Атанас Владиславов Славов (ПП-ДБ), Халил Реджепов Летифов (ДПС), Дженал Ниази Топалова-Яшар (ДПС)

Търговище

Йорданка Стефанова Георгиева („БСП за България“), Теменужка Петрова Петкова (ГЕРБ-СДС), Илина Симеонова Мутафчиева (ПП-ДБ), Джейхан Хасанов Ибрямов (ДПС)

Хасково

Смиляна Николова Нитова-Кръстева („БСП за България“), Делян Александров Добрев (ГЕРБ-СДС), Георги Тенев Станков (ГЕРБ-СДС), Георги Николаев Георгиев („Възраждане“), Асен Васков Василев (ПП-ДБ), Катя Максимова Панева (ПП-ДБ), Сезгин Юсеин Мехмед (ДПС), Мюмюн Сали Мюмюн (ДПС)

Шумен

Илтер Бейзатов Садъков (ГЕРБ-СДС), Ралица Тодорова Ангелова (ГЕРБ-СДС), Веселин Миленов Вешев („Възраждане“), Николай Денков Денков (ПП-ДБ), Мустафа Сали Карадайъ (ДПС), Хамид Бари Хамид (ДПС)

Ямбол

Кристиан Иванов Вигенин („БСП за България“), Димитър Ангелов Иванов (ГЕРБ-СДС), Никола Ангелов Димитров („Възраждане“), Мирослав Николаев Иванов (ПП-ДБ)