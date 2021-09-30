30.09.2021 | 21:29

Вижте листите на БСП!

Засега непроменени водачи имат областите в Плевен, Велико Търново, Русе, Габрово, Сливен и Бургас

Червеното острие Кристиян Вигенин, който на вота за 45-ото НС спечели Ямбол за БСП, ще е водач на соцлистата Пловдив. Това съобщиха източници от „Позитано“ 20. Първите имена в списъците са вече готови. В тях има малко размествания и се очаква да бъдат одобрени на подпис от пленума на БСП.

На вота за 46-ия парламент № 1 в Пловдив бе Корнелия Нинова. Сега под тепетата Вигенин ще влезе в челен сблъсък с новия партиен лидер Кирил Петков. От страна на ГЕРБ отново се очаква водач да е лидерът Бойко Борисов.

Вяра Емилова се чести от Силистра в Ловеч на мястото на Ирена Анастасова, която пък отива в Монтана. Досегашният водач там Атанас Костадинов ще води листата в Силистра.

Промяна има и във водаческото място в Смолян, където Петя Михалевска ще бъде заменена с водач от местните организации. Твърде вероятно е Михалевска да бъде върната обратно в Кърджали. Местен ще бъде и кандидатът в Добрич, където на миналите избори водече Димитър Данчев.

Засега непроменени водачи имат областите в Плевен, Велико Търново, Русе, Габрово, Сливен и Бургас. За софийските райони също не се очакват промени, там водачи ще са Нинова в лидерския 25-и МИР, Христо Проданов и Георги Свиленски.

Ето номинираните за водачи на листи:

1. Благоевград – Проф. Георги Михайлов

2. Бургас – Петър Кънев

3. Варна – Корнелия Нинова

4 . Велико Търново – Явор Божанков

5. Видин – Филип Попов

6. Враца – Александър Симов

7. Габрово – Крум Дончев

8. Добрич – Мая Йорданова

9. Кърджали – Милко Багдасаров

10. Кюстендил – Бойко Клечков

11. Ловеч – Вяра Йорданова

12. Монтана – Ирена Анастасова

13. Пазарджик – Драгомир Стойнев

14. Перник – Стоян Мирчев

15. Плевен – Румен Гечев

16. Пловдив-град – Кристиан Вигенин

17. Пловдив-област – Веска Ненчева

18. Разград – Елка Неделчева

19. Русе – Крум Зарков

20. Силистра – Атанас Костадинов

21. Сливен – Атанас Зафиров

22. Смолян – Емил Хумчев

София 23 – Христо Проданов

София 24 – Георги Свиленски

София 25 – Корнелия Нинова

26. София-област – Иван Ченчев

27. Стара Загора – Георги Гьоков

28. Търговище – Кольо Милев

29. Хасково – Владимир Маринов

30. Шумен – Иван Иванов

31. Ямбол – Кристиан Вигенин