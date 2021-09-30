Вижте листите на БСП!

Червеното острие Кристиян Вигенин, който на вота за 45-ото НС спечели Ямбол за БСП, ще е водач на соцлистата Пловдив. Това съобщиха източници от „Позитано“ 20. Първите имена в списъците са вече готови. В тях има малко размествания и се очаква да бъдат одобрени на подпис от пленума на БСП.
На вота за 46-ия парламент № 1 в Пловдив бе Корнелия Нинова. Сега под тепетата Вигенин ще влезе в челен сблъсък с новия партиен лидер Кирил Петков. От страна на ГЕРБ отново се очаква водач да е лидерът Бойко Борисов.
Вяра Емилова се чести от Силистра в Ловеч на мястото на Ирена Анастасова, която пък отива в Монтана. Досегашният водач там Атанас Костадинов ще води листата в Силистра.
Промяна има и във водаческото място в Смолян, където Петя Михалевска ще бъде заменена с водач от местните организации. Твърде вероятно е Михалевска да бъде върната обратно в Кърджали. Местен ще бъде и кандидатът в Добрич, където на миналите избори водече Димитър Данчев.
Засега непроменени водачи имат областите в Плевен, Велико Търново, Русе, Габрово, Сливен и Бургас. За софийските райони също не се очакват промени, там водачи ще са Нинова в лидерския 25-и МИР, Христо Проданов и Георги Свиленски.
Ето номинираните за водачи на листи:
1. Благоевград – Проф. Георги Михайлов
2. Бургас – Петър Кънев
3. Варна – Корнелия Нинова
4 . Велико Търново – Явор Божанков
5. Видин – Филип Попов
6. Враца – Александър Симов
7. Габрово – Крум Дончев
8. Добрич – Мая Йорданова
9. Кърджали – Милко Багдасаров
10. Кюстендил – Бойко Клечков
11. Ловеч – Вяра Йорданова
12. Монтана – Ирена Анастасова
13. Пазарджик – Драгомир Стойнев
14. Перник – Стоян Мирчев
15. Плевен – Румен Гечев
16. Пловдив-град – Кристиан Вигенин
17. Пловдив-област – Веска Ненчева
18. Разград – Елка Неделчева
19. Русе – Крум Зарков
20. Силистра – Атанас Костадинов
21. Сливен – Атанас Зафиров
22. Смолян – Емил Хумчев
София 23 – Христо Проданов
София 24 – Георги Свиленски
София 25 – Корнелия Нинова
26. София-област – Иван Ченчев
27. Стара Загора – Георги Гьоков
28. Търговище – Кольо Милев
29. Хасково – Владимир Маринов
30. Шумен – Иван Иванов
31. Ямбол – Кристиан Вигенин
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