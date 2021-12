19.12.2021 | 23:18

Заклаха рап звезда зад сцената по време на концерт

Drakeo the Ruler е бил намушкан с нож при свада зад сцената по времето, когато е трябвало да изнесе концерт

Американският рапър Drakeo the Ruler е починал, след като е бил намушкан с нож на музикален фестивал в Лос Анджелис.

28-годишният изпълнител, чието истинско име е Даръл Колдуел, е трябвало да участва във фестивала Once Upon a Time in LA в събота вечер. Той е бил намушкан с нож при свада зад сцената по времето, когато е трябвало да изнесе концерт, съобщи БГНЕС.

Полицията в Лос Анджелис води разследване, но съобщи, че до момента не са били извършени арести.

Drakeo the Ruler имаше повече от 1,5 млн. слушатели в Spotify и си сътрудничеше с канадския рапър Дрейк в сингъла Talk to Me.

Промоутърът на фестивала, Live Nation, потвърди пред Би Би Си, че е имало „пререкание зад кулисите“ на събитието, което е трябвало да включва и изпълнения на рапърите 50 Cent и Snoop Dogg.

„От уважение към замесените и в координация с местните власти артистите и организаторите решиха да не продължават с останалите сетове, така че фестивалът беше прекратен един час по-рано“, се казва в съобщението.