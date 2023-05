11.05.2023 | 21:53

„Здравей, как си, приятелю“ проби в американската класация топ 40 по кънтри музика

Парчето е изпълнено от Нейчо Генчев в дует с изгряващата звезда от Нешвил Сара Харлсън

„Здравей, как си, приятелю“, изпълнена на английски език, проби в американската класация топ 40 по кънтри музика. Озаглавена „Hello my friend“ и изпълнена от българския музикант Нейко Генчев, познат на запад с псевдонима си Барни Есвил, песента на Стефан Диомов се превърна в хит сред почитателите на кънтри звученето в САЩ.

Сред конкуренция от над 300 други парчета, американската интерпретация на българската класика, любима на поколения, стигна само за няколко дни до значимото 23-то място в престижния списък Country Top 40. Любопитно е, че парчето е изпълнено в дует с изгряващата на сцената звезда от Нешвил Сара Харлсън, а текстът на оригиналната песен на Диомов е запазен почти изцяло, но изпят на английски език – дело, което на пръв поглед звучи лесно, но всъщност е доста трудоемко и сложно.

Това не е първият „удар“ на Нейко Генчев на американска сцена. Преди няколко дни друго негово изпълнение – този път на „Живей за мига“ на Росица Кирилова, озаглавено „Live for the moment“ също бе във въпросната класация. Там парчето се задържа повече от 3 месеца, което показва красноречиво, че българските класики в естрадата и попа от миналия век имат сериозен потенциал на американска сцена. Това представлява безпрецедентен успех за родните изпълнители на чуждестранна сцена, сравним на този етап с труда единствено с Валя Балканска и Gravity CO.