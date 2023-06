19.06.2023 | 11:29

Лафовете на Божинката

“Човек само когато знае к’во му е, само аз си знам к’во ми е“

“Човек само когато знае к’во му е, само аз си знам к’во ми е“ – коментар пред медии относно това колко му е тежко, че не е в националния отбор по футбол.

„Аз не харесвам да идвам отзад, защото отзад е отзад. Имам нужда да мисля в отпред“ (В оригинал на английски: „I don’t like to сome behind because behind is behind, I need to think in the front“) – по време на пресконференция на английски език.

„Звънях на един човек, който има един сайт. Няма да говоря. И му викам…. Има сигурно 10 новини, има пет новини за мене. И му звъня, викам, човек, добре, викам, какво трябва да направя, викам, за да спреш, викам, независимо дали е, викам, то е само негативно, викам. Айде, аз, не ме интересува, викам, ти само негативни неща пишеш. Викам, нещо трябва да направя ли? Викам, кажи!“ – за интереса към него отстрана на жълтите медии.

„Да треперят Тони Найка, Иконата, Асенчо Таксито, Влади Гаджев, всички да треперят. Трепниии! Тони Найкаааа, Трепнииии, Трепериии…“ – в култово видео от личния му автомобил с музикален фон в изпълнение на Цеца Величкович.

Имаме трима топ футболисти, нали така? Христо Стоичков, легенда и икона, абсолютен №1, след това е Митко Бербатов, и после съм аз. Това сме в България – Стоичков, Бербо и Божинов.

Честно да си призная, съжалявам, че не съм се родил в Сърбия. Толкова съм отвратен от българите. Ние идваме в Сърбия и хората ни носят на ръце. Не ни дават да плащаме сметките в ресторантите и кафетата. А у нас! Болно и жално ми е, че са такива българите.

На въпрос защо е развял знамето на съседна Сърбия след мач на Партизан: „България си обичам аз. Дори, мисля, че само един футболист може би има татуирано българското знаме…“ – гордо показва трибагреника на рамото си.

„Малко коте, с*кс има ли, казвай?“- Част от лична SMS кореспонденция с млада дама.

„Повече се мисли, повече се размишлява. Накратко – по-зрял съм вече. За 15 г. в Италия научих много, израснах като мъж, а и манталитетът ми е малко италиански. Така съзрях и станах голям.“ – За зрелостта и опита, натрупан с годините пред „Тутомеркато“.

„За мен т`ва е жената на моите мечти. Преди два дена й казах: „Ако не си ми дъщеря, бих се оженил за тебе, бих те чакал“ и тя ми отговори: „Aма аз съм дете“. „Да, знам, че си дете, ти си моя дъщеря.“ – за обичта към детето си.

„Вече пораснах и съм много по-мъдър“

„Дойде време, станах мъж“

„Не го крия, че в последните три години животът ми се преобърна на 360 градуса“.

„Не мога да си „сваля гащите“ и за това вкарах на Левски“

„Аз съм играч за големи отбори, искам отново да играя в националния отбор“

„Не бих играл в ЦСКА, защото обичам Левски“

„Ако искаш да играеш на високо ниво, трябва да си мъжкар на терена, а не с някакви дивотии“

„Целите са ми високи и тези цели не се постигат само със скръстени ръце и скръстени крака.

„Повече се мисли, повече се размишлява. Накратко – по-зрял съм вече. За 15 г. в Италия научих много, израснах като мъж, а и манталитетът ми е малко италиански. Така съзрях и станах голям.“

„Класата е вечна! Имам всички качества за един футболист“

„Враца е като Ню Йорк“

„Искам да върна това, което аз знам, че мога“

„Ще бъде Божие наказание, ако ме няма във футбола“

„Аз съм принца на Дубай“.

„Имах талант да играя в Реал Мадрид, но и сега ставам за Милан“

„Валери е жив! Всички се чудят как си намирам само хубави отбори“

„Не играя за пари!“

„Трепни, трепни, треперете-е-е-е“.

„Малко коте, с*кс има ли?“

„Човек само когато знае к’во му е, само аз си знам к’во ми е“ – коментар пред медии относно това колко му е тежко, че не е в националния отбор по футбол.

„Аз не харесвам да идвам отзад, защото отзад е отзад. Имам нужда да мисля в отпред“

„Звънях на един човек, който има един сайт. Няма да говоря. И му викам…. Има сигурно 10 новини, има пет новини за мене. И му звъня, викам, човек, добре, викам, какво трябва да направя, викам, за да спреш, викам, независимо дали е, викам, то е само негативно, викам. Айде, аз, не ме интересува, викам, ти само негативни неща пишеш. Викам, нещо трябва да направя ли? Викам, кажи!“ – за интереса към него отстрана на жълтите медии в интервю по NOVA.

„Да треперят Тони Найка, Иконата, Асенчо Таксито, Влади Гаджев, всички да треперят. ТРЕПНИИИИ! Тони Найкаааа, Трепнииии, ТРЕПЕРИИИИ…“

„Имаме трима топ футболисти, нали така? Христо Стоичков, легенда и икона, абсолютен №1, след това е Митко Бербатов, и после съм аз. Това сме в България – Стоичков, Бербо и Божинов.

„Честно да си призная, съжалявам, че не съм се родил в Сърбия. Толкова съм отвратен от българите. Ние идваме в Сърбия и хората ни носят на ръце. Не ни дават да плащаме сметките в ресторантите и кафетата. А у нас! Болно и жално ми е, че са такива българите.“

„България си обичам аз. Дори, мисля, че само един футболист може би има татуирано българското знаме…“

„За мен т`ва е жената на моите мечти. Преди два дена й казах: „Ако не си ми дъщеря, бих се оженил за тебе, бих те чакал“ и тя ми отговори: „Aма аз съм дете“. „Да, знам, че си дете, ти си моя дъщеря.“

„Аз съм Генерал Божигол!“

„Аз съм Генерал, президент…Божигол!“

„Аз съм император!“

„Аз съм Шогун БожиГол!“