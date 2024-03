01.03.2024 | 12:13

Мария Габриел със скандален гаф за произхода на българите!

Външно министерство ни излага в чужбина! Кой знае от колко време в Лондон, Вашингтон, Париж, Берлин, Атина, Белград, Букурещ, Москва и пр. четат, как ние сами твърдим, че сме турци

„Прабългарите – народ от тюркски произход“ – това четем на интернет страницата на Министерството на външните работи. Информацията е публикувана в английската версия на сайта и е достъпна на страницата на всяко едно българско посолство в чужбина. Конкретният текст „In the second half of 7th century A.D. the proto-Bulgarians – people of Turkic origin, settled on the territory of today’s North-East Bulgaria.“[1] се намира в раздел „История на България“.

(Ето връзка към страницата на българското посолство в Република Северна Македония – https://www.mfa.bg/en/embassies/macedonia/1441. Английският текст е идентичен на страниците на всички наши посолства в чужбина и гласи, че прабългарите са от тюркски произход.)

Явно така от външно министерство представят историята на страната ни и българите пред чужденците! Кой знае от колко време в Лондон, Вашингтон, Париж, Берлин, Атина, Белград, Букурещ, Москва и пр. четат, как ние сами твърдим, че сме турци. След като ние сами пишем така за себе си, нека не се чудим на липсата на уважение от страна на чужди държави към България и институциите ни.

Целият този скандален случай добива публичност точно в навечерието на националния празник 3 март – когато празнуваме Освобождението на България от османско робство.

Ето например ние убеждаваме християните в РС Македония, че сме един народ и имаме обща история допреди периода на комунизма, когато бива насилствено налагана македонската национална идентичност. И ако решат да почерпят информация от английската версия на сайта на външно, какво ще прочетат нашите братя край Вардара? Че българите произлизат от тюркски племена! И после се чудим защо на международна сцена ни се смеят и подиграват. И се чудим на арогантното и антибългарско поведение от страна на властите в РСМ, където според учебниците по история ние, българите, сме татари и турци, а „македонците“ са славяни! Е няма защо да се чудим, мъдрият български народ го е казал в поговорка „Кой каквото сам си направи, никой не може да му го направи.“.

Кой ще поеме вината за публикуването на тази информация на страницата на МВнР? Ще се опитат сега да ни хвърлят прах в очите, че е случайно и неволно! Стига! Стига сме търпели нелепи обяснения.

Г-жо външен министър Габриел, дължите обяснение на българите защо на интернет страницата на подопечното Ви ведомство е записано, че прабългарите са народ от тюркски произход, при положение, че в историческата наука има поне още 2-3 версии за произхода на прабългарите. Всички основни учени (без тези в Скопие) защитават тезата, че днешните българи са симбиоза между прабългари, траки и славяни, а съвременният български език е славянски. Език, утвърдил се по времето на цар Борис I и Симеон Велики на базата на собствена азбука, създадена от тези владетели за нуждите на българската държава, но ползван днес от стотици милиони други славянски народи.

За всички ни обаче трябва да бъде ясно, че го правите по конюнктурни причини – за да покажете на тези, които Ви назначиха, че с всички сили се опитвате да изпълните заръката на „началството“ в Брюксел и „посолството“ да премахнете чувството за близост с Русия и славянския свят, с които ни свързват език, култура и азбука и православие, които Русия възприе от нас, българите!

Да не отричаш своя славянски род, език и православна вяра не те прави русофил! Но да ги отричаш и се срамуваш от тях те прави лош българи, па макар и „евроатлантик“.

Красимир Каракачанов, председател на ВМРО