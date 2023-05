Нови разкрития за кървавото убийство на Къро в ЮАР (видео)

При нахлуването на професионалните екзекутори в имението, където Красимир Каменов-Къро и второто му семейство, се укриват в Кейптаун, е станала и грешка.

Планът бил да не се закачат децата на Къро, а само намиращите се вътре възрастни, които биха могли да бъдат свидетели с полезна информация за разследването.

Дотук със сигурност жертви са издирваният от Интерпол с червена бюлетина български бизнесмен, срещу когото у нас са повдигнати обвинения за убийство, принуда и опит за убийство, втората му жена, детегледачката, както и бодигардът им.

В суматохата е убито и едно от децата му. То било малко момиченце. Причините за чистката в укритието на семейството вероятно е свързана с неуспешния опит за атентат срещу главния прокурор на България Иван Гешев.

Подготовката на килърите и логистиката по осъществяването на спец операцията в ЮАР няма как да бъдат доведени до успешен край без съдействието на САЩ и Израел, с чийто служби Гешев доказа, че работи в тясна връзка.

Засега запознати с течащите процеси у нас смятат, че Къро е подготвял подобно покушение в скоро време. Малко вероятно било екзекуцията му да е свързана с поръчител на когото той не съумя да изпълни поставената задача с отмъщението срещу Гешев. Истинската причина за тази смърт може да бъде оповестена само, ако партньорските служби на посочените две държави сметнат за необходимо.

Южноафриканският новинарски портал TimesLIVE пише, че телата са намерени в 8:20 ч. тази сутрин в къща в богаташкото предградие Константия. Те са на две жени и двама мъже на възраст между 40 и 50 години. По тях е имало огнестрелни рани, съобщава говорителят на местната полиция полк. Андре Трот.

Полицията е на място и разследва убийството, като засега мотивите не са известни, завършва репортажът. Полицията е била повикана в имота, след като телата са били открити, допълва изданието The South African.

[WATCH]

Police say they were called out to the crime scene just after 8am this morning, and found 2 males and 2 females aged between 40 and 50 years old with gunshot wounds. The motive of the shooting is unknown at this stage @NtuthuzeloNene pic.twitter.com/gfwFAgZ0ro

— EWN Reporter (@ewnreporter) May 25, 2023