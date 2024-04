Свещеник отряза с мачете ръцете на мъж, крал от църква (СНИМКИ)

Църковен пастор бе съден в Южна Африка, защото отрязал с мачете ръцете на крадец, пише „Дейли стар“.

През март 29-годишният Думисани Махланга бил заловен на територията на църква в предградието Емалахлени и обвинен в кражба на акумулатор. Мъжът твърди, че е бил нападнат от „въоръжена банда“ от шестима енориаши, охраняващи храма. Те започнали да стрелят в краката му, а след това извикали предстоятеля на храма – 58-годишния Соломон Мланга. Свещеникът, въоръжен с мачете, пристигнал с кола със сина си. Заповядал на енориаши и на сина си да хванат Мланга здраво и след това да му отрежат ръцете. „Молех го да ми остави поне една ръка. Но той каза, че приятелите ми трябва да видят какво ще стане, ако откраднат от него“, споделя осакатеният.

Мланга каза, че след случилото пасторът и неговите съучастници просто си тръгнали, оставяйки го в безпомощно състояние. Потърпевшият твърди, че не е откраднал акумулатора, а просто решил да мине по пряк път през територията на църквата, защото бързал за среща с приятел.

He won’t do that again! Pastor who caught man stealing from his church chops off both his hands with a machete

