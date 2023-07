Жегата Цербер изгаря Европа, след нея идва още по-жежкия Харон

Гореща вълна със звучното име Цербер обхваща части от Южна Европа и Северозападна Африка, като през следващите дни се очакват температури, надвишаващи 40 градуса по Целзий. Над 40 ще са градусите в части от Испания, Франция, Гърция, Хърватия и Турция, като нашата страна също попада в зоната на нечовешкия пек. В Италия температурите може да достигнат до 48,8 градуса C. Код червено е издаден за 10 града, включително Рим, Болоня и Флоренция. Във вторник мъж на около четиридесет години почина, след като колабира в Северна Италия. Работникът е рисувал линии на пешеходна пътека зебра в град Лоди, близо до Милано. Той бил откаран в болница, където по-късно починал, пише „Телеграф“.

Мерки

Хората са посъветвани да пият поне два литра вода на ден и да избягват кафето и алкохола, които дехидратират. Една група туристи по улиците на Рим казаха за агенция Ройтерс, че използват пръскачки като част от усилията си да се охладят.

Няколко посетители на страната вече колабираха поради топлинен удар, включително британец пред Колизеума в Рим. Топлинната вълна Цербер – наречена от италианското метеорологично дружество на името на триглавото чудовище, което се появява в ада на Данте – се очаква да доведе до екстремни условия през следващите няколко дни. Испания страда от дни при с горещини до 45 градуса C, а през нощта температурите не падат под 25 градуса C. Сателитни снимки показват, че земята в района на Естремадура се е нагряла до 60 градуса C във вторник.

Рекорди

Според метеоролозите жегата достигна своя връх в петък. Горещините вероятно ще продължат и през уикенда. Но докато Цербер отминава, на хоризонта се задава следващото адско чудовище. Вълната, наречена Харон на името на лодкаря, който е доставил души в подземния свят, ще тласне температурите обратно към 43 градуса C в Рим и възможни 47 градуса C на остров Сардиния.

Повече от 60 000 души са починали в Европа в резултат на горещините миналата година. Страхът е, че тази гореща вълна може да причини много повече смъртни случаи това лято. На испанския остров Майорка има по един случай на ден от май насам. Експертите казват, че периодите на изключително горещо време стават все по-чести, а в световен мащаб този юни е бил най-горещият в историята.

Ел Ниньо носи глад на Азия

По-топлото и по-сухо време поради по-ранния от обичайния Ел Ниньо се очаква да попречи на производството на ориз в цяла Азия, засягайки глобалната продоволствена сигурност в свят, който все още се разклаща от въздействието на войната в Украйна. Ел Ниньо (момченцето на исп.) е естествено, временно и незакономерно топло течение в част от Тихия океан, което променя глобалните климатични модели, а изменението на климата ги засилва. Националната администрация за океаните и атмосферата обяви това през юни, месец или два по-рано, отколкото обикновено. Това му дава време да порасне. Учените казват, че има едно на четири шанса да се разшири до свръхголеми нива. Това е лоша новина за производителите на ориз, особено в Азия, където 90% от световния ориз се отглежда и яде, тъй като силното Ел Ниньо обикновено означава по-малко валежи за жадната реколта.