11.12.2023 | 19:11

Николина Ангелкова влезе в борда на туристическа фирма на Валентин Златев

Бившата министърка крие новата си работа, но се е обявила като лектор, адвокат и инвестиционен съветник

Бившият министър на туризма при трите правителства на ГЕРБ – Николина Ангелкова, влезе в Съвета на директорите на „Тера Уей Инвестмънт Груп“ АД. Това пише „Травелнюз“, като се позовава на Търговския регистър. Вписването е станало на 17 ноември 2023 г. Компанията е собственик на хотелите на Валентин Златев, като самият той я представлява, а старото й име беше „Агрохолд“ АД.

В борда на директорите влизат още Лъчезар Тодоров (дългогодишен мениджър на туристическия бизнес на Златев), Мартин Ганев (бивш зам.-генерален директор на „Лукойл България“) , Влади Калинов (бивш директор на ДНСК и бивш началник на Дирекция „Контрол на строителството“ в Столична община), Пламен Качамаков (бивш корпоративен финансов директор на RIU hotels за България и Югоизточна Европа) и Стилиян Илиев.

Не е ясно каква дейност извършва Николина Ангелкова в дружеството на Валентин Златев. Тя отказала за отговори на въпросите на TravelNews. От пиар екипа на Златев посочили, че „частните компании нямат задължението да обявяват с кого работят, на какви позиции и с какви договори са хората, с които работят“. В своите профили в социалните мрежи Ангелкова не е посочила, че работи в „Тера Уей Инвестмънт Груп“ АД, но се е обявила като лектор, адвокат и инвестиционен съветник.

Дружеството е едноличен собственик на друга компания на Валентин Златев – „Тера Тур Сървиз“ ЕООД, която се управлява от Лъчезар Тодоров и в която са всичките хотели на бизнесмена. Интересен момент е, че тя е концесионер на морски плаж Свети Влас – Болницата, като договорът за концесия е за 20 години, и е подписан на 23 април 2018 г. именно по времето на Николина Ангелкова, когато беше министър на туризма в третото правителство на ГЕРБ, показва справка в Министерството на туризма. По нейно време бяха раздадени най-апетитните плажове на бизнесмени, които произлизат от групировките от 90-те години – СИК и ВИС 2. Никой министър на туризма оттогава насам не посмя да провери концесиите.

Валентин Златев, Николина Ангелкова и Лъчезар Тодоров се появиха за първи път заедно през 2021 г. в Танзания, където бяха част от българска делегация, посетила страната и срещнала се с местните власти там по повод инвестиция в бъдещ хотел. Тогава тя беше кандидат за народен представител от ГЕРБ и обяви, че е била на туристически форум, като си е платила сама разноските. От публикациите в Танзания се разбра, че бъдещият хотел ще бъде под бранда на германската хотелска верига „Кемпински“ (Kempinski), а в него ще бъдат вложени 72 млн. долара. Той ще се намира в северната част на страната, където се няколко от националните паркове.

През октомври тази година Златев и Ангелкова бяха на благотворителен търг в София, организиран от Фондация „Приятели на спорта“ (на която Ангелкова е почетен председател) в партньорство с Фондация „Реал Мадрид“.

Валентин Златев беше дълги години генерален директор на „Лукойл България“. Бившият премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов се хвалеше, че играе карти с него. В разследването „Барселонагейт“ излезе, че фирма на Златев е купила къщата в Барселона, която след това е придобита от бизнесмена Александър Чаушев и веднага апортирана в едно от двете испански дружества, чийто управител е била манекенката Борислава Йовчева.

Златев е един от най-големите хотелиери в България. Неговите комплекси станаха част от международната верига Нуаtt Ноtеlѕ Соrроrаtіоn след като преди това бяха под бранда на RIU. Двa oт xoтeлитe ce нaмиpaт в Cлънчeв бpяг – Ѕесrеtѕ Ѕunnу Веасh Rеѕоrt & Ѕра c 335 cтaи и Drеаmѕ Ѕunnу Веасh Rеѕоrt & Ѕра c 597 cтaи. Ocвeн тяx aмepиĸaнcĸият xoтeлcĸи oпepaтop oтĸpи АluаЅun Неlіоѕ Веасh cъc 192 cтaи и Аluа Неlіоѕ Вау c 318 cтaи, като и двaтa xoтeлa ce нaмиpaт в Oбзop. Той притежава и столичния хотел „Хаят Риджънси София“.

Наскоро след основен ремонт отвори и Hyatt Regency Pravets Resort в Правец. Седмият хотел от веригата – Alua Soul, ще посрещне първите си гости през 2025 г., като допълнение към Inclusive Collection в най-големия морски курорт в България – Слънчев бряг. Той е на мястото на бившия хотел „Хелиос“, който е в основен ремонт.