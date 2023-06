Френски журналист разби Джон Кери – не бе ли инвазията в Ирак същата като инвазията в Украйна?

Специалният пратеник на президента Джо Байдън по климата – Джон Кери, който бе държавен секретар по време на Барак Обама, стана „жертва” на неочаквана журналистическа атака на живо по френската телевизия. По време на интервю с Дариус Рошебин в неделя, той не успя да отговори адекватно на няколко въпроса, свързани със сравнението между настоящата продължаваща война в Украйна и тази в Ирак.

Кери бе изненадан и очевидно неподготвен за „агресивните” въпроси на изпечения журналист и изпадна в оправдателно състояние, когато интервюто излезе извън зададените предварително релси.

Джон Кери опита да прокара обичайните точки от наратива – че Русия е започнала войната без да е провокирана, и че Путин е лош агресор. Но френският журналист веднага го скастри, обвинявайки го в лицемерие.

„Трябва да обвиним Путин за престъпленията, свързани с агресията, разбира се. Но вие, американците, вие направихте същото в Ирак. Държавите от Глобалния Юг питат не би ли следвало да съдим по същия начин и Джордж Буш? Защо той не е обвиняван така”, запита Рошебин.

So this French tv host asks John Kerry if there isn’t a double standards between the US’s position on Putin for his „war of aggression“ and the fact they don’t think those standards apply to Bush for Iraq.

John Kerry, embarrassed,replies Iraq wasn’t a war of aggression.

