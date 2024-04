Невиждан порой потопи Дубай (видео)

Сериозни наводнения в Дубай и блокаж на едно от най-големите летища след продължили близо две денонощия проливни дъждове, предаде БТА.

Голяма част от Обединените арабски емирства (ОАЕ) са останали под вода. В сила е червен код за опасно време. Дъждът бе придружен от ураганен вятър, гръмотевици и светкавици. На места улиците се превърнаха в реки, а хората са без ток, газ и питейна вода.

Вчера Националният метеорологичен център на ОАЕ отчете най-обилното количество валежи от 75 години. По данни на центъра в град Ел Айн в източната част на емирство Абу Даби, където е разположена метеорологична станция, за по-малко от 24 часа са паднали 254,8 милиметра дъжд.

Авиотрафикът на Международното летище на Дубай – едно от най-големите в света, е силно нарушен заради лошото време.

Полети са отменени, пренасочени или засегнати от прехвърляне на екипажи. Възстановяването на трафика ще отнеме известно време, посочи авиовъзелът, уверявайки, че работи за възможно най-бързото нормализиране на дейността. Вчера летището временно пренасочваше полети заради буря, а дейността му бе спряна за 25 минути през деня.

„Страната стана свидетел на изключително събитие в климатичната си история“, написа правителството на официалната си страница в социалната мрежа „Х“.

Заради проливните валежи в ОАЕ бяха залети големи магистрали и по-ниско разположени улици. Службите за бърза реакция спряха движението по пътища в Абу Даби, Дубай, Шарджа и Рас ал-Хайма, а полицията на Дубай призова шофьорите да не пътуват с колите си без нужда. Местните власти ограничиха движението на обществения транспорт, с нарушения работи и метрото.

В сайта на летище София, което обслужва полети от и до Дубай, засега не се съобщава за промени в разписанието, уточнява БТА.

