11.04.2024 | 14:00

Още преди пуделите бе ясно, че ПП-ДБ не са в МВР за реформи, а за нещо друго

Когато ги критикувам двама съпредседатели и половина ми звъняха по телефона, признава Николай Стайков

„Още преди снимките с пуделите и пачките, стана ясно, че цялото ръководство, барабар със зам.-министрите и главния секретар от ПП-ДБ, са там не за реформи, а за него друго. Това написа във фейсбук журналистът от фондация „Антикорупционен фонд“ Николай Стайков.

Ето коментара му от фейсбук:

„На въпросите за МВР, пачки и пудели имам много кратък отговор – още преди тези компрометиращи снимки стана ясно, че цялото ръководство, барабар със заместник министрите и главния секретар от ППДБ, е там не за реформи или борба с корупцията, а за нещо друго. Това беше критика before it was cool, и тогава нямаше никаква публична реакция, освен двама съпредседатели и половина да ми звънят по телефона.

Но сега, като стана ясно как са се правили назначенията в МВР, не знам дали искам същите хора да назначават и в другите институции-бухалки или да си стоят милиционерите на предишното статукво.“