09.11.2021 | 14:01

Скандално: Нови кадри от спалнята на Борисов, отново с пистолет и пачки (снимки)

На шкафчето, пълно с пачки евро, има дори използван презерватив

Нови кадри от спалнята на Бойко Борисов, отново с пистолет и пачки, се появиха в Интернет пространството. Предаването „ЕвроДикоФ“ е получило на пощата си нови снимки на Бойко Борисов, придружени с текст:

„Голата истина за един български политически лидер!

Един ден преди годишнината от 10-и ноември 1989 г. и по-малко от седмица преди изборите е добре да си припомним, как и защо изгубихме 12 от последните 32 години.

Една от причините е, че в леговището на Правешкия се настани Банкянския му гавазин – арогантен, безскрупулен и готов на всичко, за да запази властта си!

Чакахме повече от година, за да видим дали някой в прокуратурата ще провери, как и защо български министър-председател организира грабежи във всички икономически сектори, оргии в правителствена резиденция, крие в спалнята си пачки и злато (заграбени И от строежа на магистралите) и спи с пистолет до главата – нулевият резултат е известен на всички.

Затова днес организираме „Ден за размисъл преди Деня за размисъл“ – защото ако не му покажем в неделя, че мястото му е вън от властта и в затвора, може и да няма следващ шанс!

Човекът, който нарече народа си „лош материал“ е оставил достатъчно материал (редно е дори да го назовем с истинското му име – улики), за да отиде зад решетките за дълго.

Така че – помислете си!“

Новите снимки от спалнята на Борисов, пратени на медиите днес имат следните метаданни:

Изпратени са от IP адрес 212.36.6.130, който е в България и принадлежи на A1.IMG_1306.HEIC,

Шкафче с пистолет и оранжев презерватив, 16 July 2018 at 14:31, iPhone XIMG_8874.HEIC,

ББ лежи по корем завит с бяла хавлия до него има бутилка, 8 May 2020 at 12:18, iPhone XIMG_5663.jpg Чекмедже, пачки, пистолет, дистанционно за телевизор Самсунг, 11 June 2017 at 19:37 iPhone 6s.