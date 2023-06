Взривена е стената на язовира, който охлажда АЕЦ „Запорожие“ (Видео)

Стената на големия язовир „Нова Каховка“ в контролираната от Русия част на Херсонска област в Украйна е била разрушена и територията по поречието на река Днепър се наводнява, съобщи ТАСС, като се позова на неназован източник.

По думите на източника нощта е била спокойна и не е имало въздушни удари по язовира през нея. Друга държавна осведомителна агенция РИА Новости съобщи, като се позова на назначения от Москва кмет на Нова Каховка, че горната част от стената е била разрушена при обстрел.

Данните не могат да бъдат проверени чрез независим източник, предаде БТА.

За разрушаването на стената потвърди и оперативно командване „Юг“ на украинската армия, цитирано от агенция УНИАН. От въоръжените сили на Киев обвиниха руските войски, че са взривили язовира, и добавиха, че се изяснява степента на разрушенията, скоростта и обемите на водата, която изтича, както и районите на вероятното наводнение.

Взривяването на язовирната стена на „Нова Каховка“ от страна на руските войски е най-голямата катастрофа, причинена от човек за последните десетилетия. Това заяви Андрий Eрмак от кабинета на президента Володимир Зеленски, предаде Sky News.

Той посочи, че взривяването на язовира в окупираната от руснаците част на Херсонска област е поредното военно престъпление на руските терористи, което ясно показва, че Русия е „глобална заплаха“.

Андрий Eрмак заяви, че много хора ще останат без вода, включително на украинския полуостров Крим. „Разрушаването на язовира е най-голямата причинена от човека катастрофа в света през последните десетилетия, която разрушава околната среда и ще засегне негативно живота на стотици хиляди хора през следващите години“, каза той.

Военното разузнаване на Украйна обяви, че руснаците „панически“ са взривили язовирната стена, в очакване на контраофанзивата на ЗСУ. Освен това тези действия на руснаците увеличават риска от ядрена катастрофа.

Язовирът доставя вода на Крим и Запорожката атомна централа, която също е окупирана от нашествениците. Водата от язовир „Нова Каховка“ е необходима на централата, за да получава мощност за кондензаторите на турбините и системите за безопасност. Украинската армия каза, че Русия е взривила стената на язовира.

Руските нашественици взривиха Каховската водноелектрическа централа, за да окажат натиск върху отбранителните сили и Украйна като цяло. Това съобщи ръководителят на Съвместния координационен пресцентър на Силите за отбрана на Южна Украйна Наталия Гуменюк, цитирана от агенция УНИАН. В същото време, според нея, осъзнавайки какво са направили, самите нашественици се евакуират.

Украинският президент Володимир Зеленски свиква извънредно заседание на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНБО) заради взривяването на яз. „Нова Каховка“ в Южна Украйна, съобщи в Туитър секретарят на съвета Олексий Данилов. Разрушаването от Русия на стената на язовир „Нова Каховка“ е „екоцид“, но националните и регионалните власти работят за гарантиране безопасността на местните жители, обявиха от кабинета на Зеленски.

Satellite images made by @Maxar on June 5 showed recent damage to the Nova Khakova dam’s sluice gates and a section of roadway running across it. Before images (1 and 3) made on May 28. After images (2 and 4) made June 5, around 12:15pm. pic.twitter.com/Qi7dY6M2yM

— Christopher Miller (@ChristopherJM) June 6, 2023