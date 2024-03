Зрелищно! Кораб срути огромен мост в Балтимор (видео)

Кораб, натоварен с контейнери, се блъсна в моста Франсис Скот Кий в Балтимор, щата Мериленд и го срути. Невероятното видео от инцидента показва как огромното съоръжение, дълго 2,5 км, рухва. По това време по него са се движели автомобили, които са паднали във водата. Властите все още не са обявили броя на пострадалите, на мястото има спасителни екипи и водолази. Инцидентът е станал около 1:27 ч. местно време (7:27 ч. българско).

Корабът „Дали“, причинил катастрофата, плава под сингапурски флаг и половин час преди да се удари в моста е отпътувал за Коломбо, Шри Ланка.

Мостът Франсис Скот Кий е наречен на бившия федерален прокурор на окръг Колумбия и автор на американския химн. Той бе дълъг 2632 м, като най-голямото разстояние между подпорите му бе 366 м – третата най-дълга непрекъсната мостова арка в света.

Мостът минаваше над устието на река Патапско и отиваше към външното пристанище на Балтимор. Той бе започнат през 1972 г. и пуснат в експлоатация на 23 март 1977 г., като имаше 4 пътни платна за движение. По моста минаваха средно по 11.5 млн. превозни средства годишно.

The Volunteer Firefighters from @jmvfc8, the Volunteer Swift Water Team and the @HarfordCoDES Special Operations Team are assisting the Unified Command at the Baltimore Francis Scott Key Bridge collapse. pic.twitter.com/ipoTR2HljY

— Harford Co., MD Fire & EMS (@HarforCoFireEMS) March 26, 2024