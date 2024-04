Сърбинът си е сърбин: Джокович напсува фен на два езика по време на мача си с Рууд

Новак Джокович не се спогаждаше особено добре с публиката в Монте Карло още от самото начало на турнира, когато влезе в спор със съдията заради грешка в негов ущърб и веднага получи бурни освирквания от трибуните.

Световният номер едно пък изобщо не се трогна и дори сам поиска да чуе повече от същото, като дори започна да дирижира негативните скандирания на феновете по негов адрес. Изглежда това запали вътрешния огън у Джокера, което неведнъж се е случвало през години и той осъществи пробив в същия гейм, а оттам насетне не даде никакви шансове на Лоренцо Музети и след мача качи снимка от момента, в който беше влязъл в ролята на диригент.

„Благодаря на оркестъра“ – гласеше саркастичното послание на Ноле към привържените по трибуните, които определено нямаха повод да го подкрепят в неговите следващи изяви в Кнажеството и това ясно си пролича по време на вчерашния полуфинал на балканеца с Каспър Рууд.

Тогава един конкретен фен се опитваше да провокира лидера в световната ранглиста и очевидно опитите му се оказаха успешни, защото си спечели личен „поздрав“ от 2-кратния шампион в състезанието.

Действието се разви при преднина от 4:3 гейма за Рууд в решителния сет, когато 24-кратният „мейджър“ носител тъкмо беше осъществил рибрейк и сервираше в опит да изравни резултата.

Изглежда обаче световният номер едно беше повлиян във втората точка на гейма от непрекъснатите подвиквания и говорене на въпросния човек, който беше напсуван на английски, а след това и на сръбски от Джокович, за да се подсигури, че е бил правилно разбран.

Изглежда обаче този път сърбинът не съумя да трансформира негативната енергия в положителна такава, защото от този момент насетне спечели само още един гейм в мача, като загуби след допусната двойна грешка и така продължава да е без достигнат финал от началото на сезона.

Djokovic is showing how it’s done vs hecklers. Shut the fuck up!pic.twitter.com/UZ1KMdpyEv

— Perfect Tennis (@perfecttennisuk) April 13, 2024