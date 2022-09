28.09.2022 | 16:39

Nexo за разследването в САЩ: Съобщението идва в деня, в който придобихме дял от US банка с федерален лиценз

Такъв тип изказвания са ежедневие в най-големите крипто компании зад океана Coinbase, Binance, FTX, казват от компанията в право на отговор до МИГNews.info

Щатът Ню Йорк завежда дело срещу криптобанката Nexo, основана и управлявана от българите Коста Кънчев и Антони Тренчев. Официално в обвинението е посочено, че то е за „незаконни операции и измама на инвеститори“, като то идва, след като миналата година на 18 октомври 2021 г. щатът разпореди на компанията да прекрати предлагането на депозитния си продукт на територията му. Според щатската прокуратура това не е било изпълнено – Nexo е казвала, че изпълнява забраната, но всъщност не го е правила и е продължила да има клиенти от щата, както и да печели от тях. Освен това компанията не се е регистрирала като брокер на ценни книжа и суровини (като каквито спадат някои криптовалути). Затова главният прокурор на щата Летиша Джеймс иска не просто да бъде наложена санкция, а и спечелените пари да бъдат върнати на инвеститорите, както и постоянна забрана на Nexo да се занимава с инвестиционна или консултантска дейност в Ню Йорк.

В същия момент още седем щата в САЩ обявиха правни действия срещу Nexo. Калифорния, Върмонт, Оклахома, Кентъки, Вашингтон, Южна Каролина и Мериленд наредиха на компанията да спре депозитните си продукти в щатите, същото действие, което Ню Йорк предприе срещу Nexo през 2021 г. Допълнително според прокуратурата в Калифорния компанията е трябвало да спре депозитните си продукти още през февруари 2022 г., но това не се е случило. По повод разследването в САЩ, от компанията поискаха от МИГNews.info право на отговор, което публикуваме дословно:

„Успехите на Nexo се дължат на редица фактори, сред които са устойчивостта на бизнес модела на компанията, правилното управление на риск, както и разбирането за необходимостта да се предлагат продукти и услуги в съответствие със законовите изисквания в цял свят. Категорично доказателство за това са над 50 лиценза в света и десетки в САЩ , които Nexo притежава.

Засилената активност от страна на регулаторните органи за изпълнение на мандата си за защита на инвеститорите, е напълно разбираема, предвид пазарните турболенции, и случаите на обявена несъстоятелност от редица слабо управлявани компании.

Nexo, непокътната от бурята, сега остава единственият играч, който да попадне под прожекторите на регулаторното внимание. Ясно доказателство за устойчивостта на компанията е фактът, че единствено на Nexo не се наложи да бъде спасявана, да ограничава тегленията, не й се наложи да търси ликвидност от други институции, няма експозиции към никоя от фалиралите крипто компании, не е била част от раздаването на необезпечени заеми, а тъкмо обратното – участва активно в оздравяването на индустрията, посредством придобиване на затруднени компании.

Съобщението от регулаторите идва часове преди планираният за днес анонс, че Nexo e придобила дял от американска банка с федерален лиценз, след като бизнес планът за банка, в това число и партньорството с Nexo по отношение на дигитални активи, е получил одобрение от щатския банков регулатор. Това е значимо в цялостния конктекст на битката, която от месеци се води между различните щатски регулатори, Securities and Exchange Commission ( SEC), Commodity Futures Trading Commission ( CFTC) и Office of the Comptroller of the Currency ( OCC) за утвърждаване на това кой регулатор има юрисдикция върху съотвените активности на крипто компаниите.

Винаги сме приветствали регулаторната яснота и Nexo неотлъчно се съобразява с насоките, които регулаторите по света дават на крипто пространството или на нас конкретно. Продуктът ни, посредством който нашите клиенти печелят лихва върху активите си, не се предлага в Ню Йорк, още преди регулатора да поиска спирането му през октомври 2021 г. Шепа акаунти от Ню Йорк с баланси под $ 1000, все още активни към тази дата, станаха повод за първото злополучно писмо. След комуникация с регулатора, Nexo поетапно затвори акаунтите на всички нюйоркски клиенти, които изтеглиха наличните си активи. Насоките на

През февруари 2022 г. Securities and Exchange Commission ( SEC) даде ясните насоки относно лихвоносещите продукти в САЩ и Nexo стана първата компания, проактивно прекратила предлагането на този продукт за всички нови клиенти от САЩ още в същия месец, както и го спря за нови баланси на съществуващи клиенти, в пълно съотвествие с публикуваните изисквания.

Nexo притежава лиценз за потребителско кредитиране, издаден от регулатора в Калифорния през март, 2021 г., както и още десетки лицензи в САЩ като част от своята прорегулаторна позиция. В щата Калифорния тече активен процес по формиране на изцяло нова законова рамка за крипто активи, която тепърва ще урегулира цялостно другите дейности, свързани с дигитални активи и е възможно това да е подтикнало регулатора към действията от вчерашния ден.

Повод за оптимизъм е, че от февруари 2022 г. има повече яснота какво регулаторите очакват, за да могат лихвоносещите продукти да се предлагат в САЩ. Nexo продължава диалога на щатско и федерално ниво в тази посока, преструктурирайки продукта си, за да бъде в съотвествие с новите регулаторни реалности. Дали преструктурираните продукти ще бъдат предлагани през брокеридж услуги ( Broker dealers), в какъвто Nexo наскоро инвестира; през S1 форма на SEC, или през федерално лицензирана банка, в каквато Nexo също придоби дял – Nexo, заедно с канторите, които ни консултират, работи над всички тези опции.

Изказванията на регулаторите касаят единствено услугата, посредством която клиентите ни печелят лихва, и не засягат останалите продукти на Nexo, сред които са закупуването на крипто активи, заеми, обезпечени с крипто активи, борсови и трейдинг услуги, които продължаваме да предлагаме на нашите американски клиенти. Несъмнено в най-скоро време ще има ясен път към регулирано решение за предлагането на лихвоносещи продукти в Щатите.